Марго Робби и Райан Гослинг показались в украинском трейлере Барби
Фильм от режиссера Греты Гервиг должен появиться в украинском прокате 20 июля 2023 года.
Представители Warner Brothers ознакомили киноманов с первым тизером своего нового ромкома "Барби/Barbie". Центральных действующих лиц в ленте воплотили Марго Робби и Райан Гослинг.
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Производители не раскрывают сюжет ленты. Известно лишь, что это будет история о Барби, Кене и других персонажах кукольной вселенной. Что касается коллег Робби и Гослинга, то в фильме также задействованы:
- Америка Феррера
- Симу Лю
- Кейт Маккинон
- Уилл Феррелл
- Эмма Маки
- Шути Гатва
- Майкл Сэра и другие
Съемку возглавила режиссер Грета Гервиг, ранее работавшая над проектами "Леди-Птица" и "Маленькие женщины". На экранах украинских кинотеатров "Барби" должна появиться 20 июля 2023 года.
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