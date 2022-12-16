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Марго Робби и Райан Гослинг показались в украинском трейлере Барби

Фильм от режиссера Греты Гервиг должен появиться в украинском прокате 20 июля 2023 года.

Автор: Дмитрий Сыч
Марго Робби и Райан Гослинг показались в украинском трейлере Барби
Сюжет картины пока держат в секрете
youtube Warner Bros. Pictures Ukraine

Представители Warner Brothers ознакомили киноманов с первым тизером своего нового ромкома "Барби/Barbie". Центральных действующих лиц в ленте воплотили Марго Робби и Райан Гослинг.

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Производители не раскрывают сюжет ленты. Известно лишь, что это будет история о Барби, Кене и других персонажах кукольной вселенной. Что касается коллег Робби и Гослинга, то в фильме также задействованы:

  • Америка Феррера
  • Симу Лю
  • Кейт Маккинон
  • Уилл Феррелл
  • Эмма Маки
  • Шути Гатва
  • Майкл Сэра и другие

Съемку возглавила режиссер Грета Гервиг, ранее работавшая над проектами "Леди-Птица" и "Маленькие женщины". На экранах украинских кинотеатров "Барби" должна появиться 20 июля 2023 года.

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Ранее мы писали о том, что появился трейлер нового фильма с Вуди Харрельсоном Это – сатирическая лента "Треугольник печали".

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Теги:
кино, трейлер, Барби, Украина, Райан Гослинг, тизер, Марго Робби, кукла Барби

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