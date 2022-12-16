Несовершеннолетняя дочь Брежневой засветила своего ухажера

Саре Киперман недавно исполнилось 13.

Младшей дочери Веры Брежневой 14 декабря исполнилось 13 лет. На празднике подростка побывал и ее бойфренд. Кадрами избранника она поделилась в соцсети.

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Для одной из фотографий Сара позировала с бойфрендом и охапкой цветов. Снимок сделан в тусклом помещении, так что рассмотреть парня не удастся.

"Год с моей родственной душой" – подписала кадр виновница пира, а еще – добавила эмодзи в форме сердца и тегнула избранника.

instagram sswlvix

Перейдя на страницу поклонника, можно наткнуться на ряд лайков от Сары. Еще она в комментариях называет его на английском "своей любовью".

instagram saintandersson

instagram saintandersson

Вера Брежнева публично на отношения младшей не отругала.

Сара Киперман 2009 года рождения. Ее отец – предприниматель Михаил Киперман. Семейной идиллии пара не достигла: долгое время Вера растила дочь своими силами. Затем начали говорить, что экс-виагрянка крутит с Константином Меладзе. Они были сожители. Сара хорошо относилась к продюсеру. Но продолжается ли это общение теперь – неизвестно, ведь ходят слухи, что Брежнеладзе развелись из-за отличных политических взглядов.

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Ранее мы писали о том, что актриса комедийного жанра Елена Кравец регулярно знакомится с соцсетевыми публикациями своей дочери Марии и комментирует их. Так, например, потомок сообщила, что украла сапоги матери, на что Елена ответила.