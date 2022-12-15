Кардашьян показалась в мокром топе на морском берегу

Ким Кардашьян насладилась солнечным отдыхом и заработала 3,4 миллиона лайков за день. Но ей также напоминили о скандале с домом моды.

Ким купания показывает, а ей о скандале с детьми и домом моды напоминают

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян не разрешает поклонникам забыть о своих формах. Она еще раз продемонстрировала плоть на пляже, нацепив белые топ и трусики.

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Пока Ким плескалась в водичке, нижняя часть топа смочилась, от чего одежда стала полупрозрачной.

"Жизненный совет – не правда ли", – подписала серию фотографий бывшая жена Канье Уэста, вероятно, имея в виду, что советует всем так проводить время.

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

За сутки после публикации Ким на морском берегу собрала 3,4 миллиона лайков. А еще пользователи оставили комментарии к снимкам в таком духе:

"Блестящее".

"Да".

"Незабываемо".

Однако даже солнечными снимками светской львице пока не удается переключить внимание значительной части публики от скандала с Balenciaga. Об этом ей активно напоминают соответствующими хештегами (о бойкоте дома моды, с которым Кардашьян тесно сотрудничает). Скандал связан с рекламной кампанией бренда, во время которой плюшевого мишку в садо-мазо-костюме сняли вместе с моделями-детьми.

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Ранее мы писали о том, что сестра Маши Ефросининой наделала селфи в купальнике и показала их у себя в ленте.