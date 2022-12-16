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Гороскоп для Обезьяны на 2023 год на финансы, любовь и здоровье

Восточный гороскоп на 2023 год для Обезьян мужчин и женщин. Какие сюрпризы готовит год Черного Водяного Кролика в сексе, деньгах и здоровье — читайте в материале.

Автор: Шапарь Анастасия
Гороскоп для Обезьяны на 2023 год на финансы, любовь и здоровье
В 2023 году Обезьян ждет очень удачный период, небывалая прибыль и карьерный рост.
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Представители восточного знака зодиака Обезьяна обладают остроумием, сообразительностью и лидерскими качествами. Они находчивы и легки на подъем, открыты всему новому и наполнены новыми идеями. 

В год Черного Водяного Кролика Обезьян ждет плодотворный и миролюбивый период. Чтобы достичь своих целей, нужно быть ответственными. Гороскоп предсказывает глобальные изменения в личной и рабочей сферах. 

Восточный гороскоп Обезьяны на 2023 год для женщин

Женщин ожидает спокойный, но продуктивный период. Представительницам знака можно смело менять работу, браться за проекты и переезжать. Обезьяны будут на пике возможностей, главное - использовать их.

Летом может прийти усталость, поэтому стоит направить внимание на творчество или спорт. Астрологи рекомендуют активно общаться и заводить новые знакомства, что позволит развиться в рабочей сфере. В любовной жизни ожидаются романтические приключения. Поддержка близких будет колоссальная. 

Cepдeчныe дeлa нe пoзвoлят Oбeзьянaм зaскучaть.
Cepдeчныe дeлa нe пoзвoлят Oбeзьянaм зaскучaть.
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Восточный гороскоп Обезьяны на 2023 год для мужчин

Год Кролика станет для мужчин прогрессивным и радостным. Обезьяны справятся с любыми задачами. Не стоит держать в себе идеи, а время их реализовывать. Не нужно себя жалеть, а доводите все дела до конца. 

Творческим Обезьянам нужно расширить свои привычные границы. Главное, не сдаваться, верить в себя и находиться в социуме. 

Ожидаются перспективные знакомства, которые помогут выйти на совершенно иной уровень жизни.
Ожидаются перспективные знакомства, которые помогут выйти на совершенно иной уровень жизни.
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Гороскоп для Обезьяны на 2023 год на деньги и богатство

Обезьянам стоит с суровостью подойти ко всем своим денежным операциям. В 2023 году стоит избавиться от всех долгов и не спешить одалживать другим. Апрель-май может принести дополнительный доход. Летом может поступить интересная и рискованная сделка, однако астрологи рекомендуют воздержаться от согласия.

Первая половина осени окажется успешной в денежном плане. Год Кролика обещает предпринимателям благоприятный период. Настойчивые Обезьяны смогут расширить бизнес и наладить работу с зарубежными партнерами. Однако, без настойчивого труда ничего не выйдет. 

Лето - очень удачное для инвестиций и других операций с деньгами.
Лето - очень удачное для инвестиций и других операций с деньгами.
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Гороскоп для Обезьяны на 2023 год на любовь и семью

Холостяки испытают повышенное внимание со стороны противоположного пола. Обезьян ждут романтические свидания, но не все перерастут в нечто большее. Встретить свою половинку представители знака смогут в конце августа и начале сентября. 

Для семейных Обезьян 2023 год приготовил стабильность и спокойствие. Удастся укрепить эмоциональную и духовную связь с партнером. Год Кролика - благоприятный для брака, а также может стать судьбоносным для семьи.

Год благоприятен для саморазвития и приобретения новых навыков.
Год благоприятен для саморазвития и приобретения новых навыков.
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Гороскоп для Обезьяны на 2023 год на здоровье 

В 2023 году Обезьянам нужно чаще ходить пешком, плавать и заниматься спортом, а также пить побольше воды. Год Кролика - время отказаться от пагубных привычек. В рацион питания добавить овощи, фрукты и зелень.

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Теги:
гороскоп, восточный гороскоп

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