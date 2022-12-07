"Общаемся только по телефону": Полякова откровенно рассказала об отношениях с мужем

Вадим пополнил ряды территориальной обороны с первые дни вторжения.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Оля Полякова уже много лет замужем за бизнесменом по имени Вадим. В интервью для ТСН артистка откровенно рассказала об отношениях с мужем во время войны.

Вадим в начале полномасштабной войны пополнил ряды киевской территориальной обороны. Однако с лета у него появилось разрешение на выезд за границу. Сейчас Полякова участвует в грузинских "Танцах со звездами". Две недели назад Вадим приезжал в Тбилиси с их старшей дочерью Машей.

Также Оля призналась, что их отношения в войну поменялись в лучшую сторону.

"Конечно произошло! Они стали лучше. Если до войны мы хотя бы редко, но виделись из-за моего графика, то сейчас вообще общаемся только по телефону. Поэтому нет никакого повода ссориться и выяснять, кто прав, а кто нет. Мне кажется, что мы стали еще роднее," - призналась Полякова.

Артистка рассказала и о службе мужа в ТрО. Признается, что даже не отговаривала его.

"Как можно отговорить, если это долг каждого человека, каждого мужчины. Его решение было взвешенным и не подлежало дискуссиям. Сразу же, когда началась война, и нужно было формировать территориальные группировки, он присоединился. Более того, наш дом расположен в лесу, за 2 месяца до полномасштабного вторжения, неподалеку от нас было задержано 14 диверсантов, поэтому эта работа была крайне необходима. И ни у кого не возникало вопросов, нужно ли ее выполнять или нет," - рассказала Оля Полякова.

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