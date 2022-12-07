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Кричевский поведал в своем украиноязычном стихе про изменение смысла песен

Валевская и Зибров оценили новое произведение коллеги.

Автор: Дмитрий Сыч
Кричевский поведал в своем украиноязычном стихе про изменение смысла песен
Кричевский не впервые пишет на украинском
instagram garikkrichevskyi

Украинский исполнитель песен в стиле российского шансона Георгий Кричевский, более известный как Гарик Кричевский, обнародовал свое новое украиноязычное произведение. Свежие строки он опубликовал у себя в Инстаграме.

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Стихотворение Гарик добавил к своей черно-белой фотографии с микрофоном. Здесь прослеживается взаимосвязь, потому что именно о собственном творчестве он вспомнил поэтически:

Я дивлюсь на небо кожен день,
Я дивлюсь на місяць і на зорі.
Не змінився зміст моїх пісень,
Часу всупереч і навіть долі.

Во второй части произведения Гарик Кричевский поделился размышлениями на тему веры и войны:

Сльози втрат надія на весну
Де розлука – там слова до Бога.
Кожна мить – це думка про війну,
Кожен день – це наша перемога!

instagram garikkrichevskyi

В комментариях публика отметила любимые строчки из стихотворения, а также поинтересовалась сценической деятельностью Кричевского:

  • ""Де розлука – там слова до Бога". Слова прямо в сердце".
  • "Боль в сердце, разрывает душу... Мира тебе, моя мамочка Украина!"
  • "Гарик, вы не планируете в этом году еще творческий вечер или благотворительный концерт?"

Своими лайками отреагировали на публикацию и коллеги артиста Наталья Валевская и Павел Зибров.

Репертуар Гарика Кричевского – это преимущественно песни на русском. Однако у него есть и украиноязычные композиции "Анжелі", "Намалюй", "Сумую я за Львовом", "Львівський дощ" и "Пам парам пам".

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Теги:
певец, шансон, Гарик Кричевский, стих, украинский язык

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