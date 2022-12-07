Кричевский поведал в своем украиноязычном стихе про изменение смысла песен
Валевская и Зибров оценили новое произведение коллеги.
Украинский исполнитель песен в стиле российского шансона Георгий Кричевский, более известный как Гарик Кричевский, обнародовал свое новое украиноязычное произведение. Свежие строки он опубликовал у себя в Инстаграме.
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Стихотворение Гарик добавил к своей черно-белой фотографии с микрофоном. Здесь прослеживается взаимосвязь, потому что именно о собственном творчестве он вспомнил поэтически:
Я дивлюсь на небо кожен день,
Я дивлюсь на місяць і на зорі.
Не змінився зміст моїх пісень,
Часу всупереч і навіть долі.
Во второй части произведения Гарик Кричевский поделился размышлениями на тему веры и войны:
Сльози втрат надія на весну
Де розлука – там слова до Бога.
Кожна мить – це думка про війну,
Кожен день – це наша перемога!
В комментариях публика отметила любимые строчки из стихотворения, а также поинтересовалась сценической деятельностью Кричевского:
- ""Де розлука – там слова до Бога". Слова прямо в сердце".
- "Боль в сердце, разрывает душу... Мира тебе, моя мамочка Украина!"
- "Гарик, вы не планируете в этом году еще творческий вечер или благотворительный концерт?"
Своими лайками отреагировали на публикацию и коллеги артиста Наталья Валевская и Павел Зибров.
Репертуар Гарика Кричевского – это преимущественно песни на русском. Однако у него есть и украиноязычные композиции "Анжелі", "Намалюй", "Сумую я за Львовом", "Львівський дощ" и "Пам парам пам".
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