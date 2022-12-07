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Цыбульская рассказала, как "ходила" на свидание с Зеленским

Правда, "свидание" было в эконом-режиме.

Автор: Шапарь Анастасия
Цыбульская рассказала, как "ходила" на свидание с Зеленским
Оля Цыбульская рассказала о сне с Зеленским.
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Украинская певица Оля Цыбульская поделилась в Телеграм, что ей приснилось свидание с президентом Украины Владимиром Зеленским. Артистка думает, что это к победе в войне.

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Цыбульская отметила, что свидание прошло в эконом-режиме, но говорили они "о чем-то прикольном".

"Я с утра встала, что-то приснилось прикольное и не могла вспомнить что. Только что вспомнила. Мне снилось, что я ходила на свидание с Зеленским. Правда, на ресторане сэкономил – сидели за пустым столом, но о чем-то очень прикольном говорили и я весь сон улыбалась. Думаю, что это к победе," - поделилась певица.

Ранее мы писали, что первая леди Украины Елена Зеленская попала в рейтинг BBC "100 женщин 2022".

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Теги:
Владимир Зеленский, Оля Цибульская

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