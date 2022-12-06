Положинский оригинально поздравил с Днем ВСУ: Не стал героем, не убил ни одного врага

Артист более полугода служит в рядах украинской армии.

Автор: Шапарь Анастасия

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных Сил. В честь профессионального праздника обратился украинский певец и уже более полугода как военнослужащий Александр Положинский. В Инстаграме он признался, что это классное чувство - быть частью славной семьи крутых девушек и парней.

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Положинский поздравил всех причастных с Днем ВСУ:

"Уже больше полугода я в ВСУ. Я не стал героем, не убил ни одного врага и на фронте был совсем чуть-чуть. С Праздником всех, кто в ВСУ, и всех, кто любит ВСУ! Будем! На фото я не слишком бравый воин, но это реально фото с нашей боевой позиции. Слава Украине! Героям Слава!".

Ранее мы писали, что Положинский назвал преимущество службы в армии.