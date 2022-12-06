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Тарабарова ответила на хейт, что забеременела ради возможности выезда мужа за границу

Певица находится на шестом месяце беременности.

Автор: Шапарь Анастасия
Тарабарова ответила на хейт, что забеременела ради возможности выезда мужа за границу
Светлана Тарабарова с мужем Алексеем.
instagram tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова сейчас находится на шестом месяце беременности. В интервью Григорию Решетнику она ответила на домыслы, что забеременела в третий раз для того, чтобы ее супруг Алексей смог свободно передвигаться за границей.

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Тарабарова заявила, что данные слухи распускают те, кто не знают, какого тяжело рожать и воспитывать детей. 

"Так говорят люди, не знающие, как трудно воспитывать и рожать детей. Это не сравнить – выезд, невыезд. К чему здесь? Тем более что мы с первых дней в Украине. Я выезжала только несколько раз на благотворительные. Я не могу быть за границей, когда я здесь нужна," – призналась Светлана.

Ранее мы писали, как родители Тарабаровой отреагировали на третью беременность артистки. 

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Теги:
беременные звезды, светлана тарабарова

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