Тарабарова о молчаливой позиции Тодоренко: В начале войны она вроде бы все понимала

Певица призналась, что ей больно от такого поступка экс-коллеги.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Светлана Тарабарова прокомментировала молчаливую и явно пророссийскую позицию своей экс-коллеги, певицы и ведущей Регины Тодоренко. В интервью для СТБ украинка отметила, что ей неприятен поступок предательницы.

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Тарабарова предположила, что в начале полномасштабного вторжения Тодоренко понимала, что происходит.

"В начале войны она вроде бы все понимала, потому что ее родители в Одессе, она получала информацию, но почему-то сделала другой выбор," - высказалась звезда.

Светлана добавила, что ей больно из-за позиции Регины. Певицы вместе выпустились в 2008 году с "Фабрики звезд". В этом же году стали солистками группы Real O.

"Больно мне? Да, мне больно! Неприятно? Это неприятно. Но это ее ответственность, ее судьба. И наши люди такое не прощают," - высказалась Тарабарова.

Ранее мы писали, что Светлана беременна в третий раз. Однако семья в Херсоне не поддержала певицу, окрестив ее "безответственной".