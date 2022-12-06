"Хотя бы на миг": Добрынин дал совет, как восстановить силы во время войны
Ведущий отметил важность принимать происходящее и уметь переключаться.
Никита Добрынин и Даша Квиткова.
instagram nikitadobrynin
Украинский ведущий, главный герой "Холостяка-8" Никита Добрынин считает, что полномасштабную войну в Украине нужно научиться принимать и продолжать жить. Однако, чтобы находить в себе силы двигаться дальше, стоит научиться "переключаться".
Читай также: Никита Добрынин ушел из теробороны: причинаВ Инстаграме Добрынин поразмышлял о том, что война точно завершиться победой Украины. Однако сейчас каждому человеку нужен отдых: чтобы восстановиться, уберечь баланс и силы помогать другим.
Супруги отправились в горы, чтобы восстановить силы.
instagram nikitadobrynin
"Находить радость очень важно, даже сейчас, несмотря на войну против России. Мы люди, мы живые. Нам нужно обновлять нашу энергию, отдыхать, спать или просто словить хандру, хотя бы на миг," - посоветовал Добрынин.
Ранее мы писали, что Даша Квиткова поразмышляла о своей популярности и ответила хейтерам.