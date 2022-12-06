"Хотя бы на миг": Добрынин дал совет, как восстановить силы во время войны

Ведущий отметил важность принимать происходящее и уметь переключаться.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский ведущий, главный герой "Холостяка-8" Никита Добрынин считает, что полномасштабную войну в Украине нужно научиться принимать и продолжать жить. Однако, чтобы находить в себе силы двигаться дальше, стоит научиться "переключаться".

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В Инстаграме Добрынин поразмышлял о том, что война точно завершиться победой Украины. Однако сейчас каждому человеку нужен отдых: чтобы восстановиться, уберечь баланс и силы помогать другим.

Супруги отправились в горы, чтобы восстановить силы. instagram nikitadobrynin

"Находить радость очень важно, даже сейчас, несмотря на войну против России. Мы люди, мы живые. Нам нужно обновлять нашу энергию, отдыхать, спать или просто словить хандру, хотя бы на миг," - посоветовал Добрынин.

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