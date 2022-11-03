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Мисс Аргентина и Мисс Пуэрто-Рико тайно сыграли свадьбу

Две главные красотки своих стран 2 года встречались.

Автор: Шапарь Анастасия
Мисс Аргентина и Мисс Пуэрто-Рико тайно сыграли свадьбу
Мисс Аргентина Мариана Варела и Мисс Пуэрто-Рико Фабиола Валентин.
instagram fabiolavalentinpr

Мисс Аргентина Мариана Варела и Мисс Пуэрто-Рико Фабиола Валентин после двух лет отношений тайно поженились. Две невесты поделились радостной новостью в Инстаграме.

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Две красотки сыграли свадьбу 28 октября. Пара поделилась снимком на фоне здания городского суда в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.

"Решив сохранить наши отношения в тайне, мы открыли двери в особенный день. 28/10/22," - лаконично сказано в посте.

Отметим, что девушки познакомились на конкурсе "Мисс Гранд Интернешнл 2020" в Таиланде. Девушки смогли войти в ТОП-10 конкурса, а после продолжили общаться через соцсети. Для поклонников моделей стало шоком, что Варела и Валентин тайно встречались.

Ранее мы писали, что Игорь Кондратюк шокировал поклонников, что был женат дважды.

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Теги:
свадьба, лесбиянки

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