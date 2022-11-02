Полякова объяснила мотивацию участия в грузинских "Танцах"

Артистка уже успела дебютировать на паркете.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Оля Полякова призналась в эфире утренней программы на "1+1", для чего приняла предложение поучаствовать в грузинской адаптации проекта "Танцы со звездами". Исполнительница поведала, что пара начала тренироваться 3 недели назад и до конца не была уверена, что выйдут на паркет вместе.

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Полякова уже успела дебютировать с танцовщиком Максом Ежовым. Мужчина уже выступал в украинских "Танцах", вместе с Лесей Никитюк.

"Для нас это был сюрприз от продюсеров. Я думала, что буду танцевать с каким-нибудь зажигательным грузином, на что мне так и сказали: "Будет у тебя зажигательный грузин" и привезли Максима из Украины," - рассказала Оля.

Артистка призналась, что свой дебют посвятила Украине. По словам Поляковой, ее миссия в Грузии - не позволить миру забыть о войне в Украине и презентовать проект "Незламні". Певица подчеркнула, грузины тепло относятся к украинцам и поддерживают украинскую борьбу за свободу.

"Во-первых, здесь очень хорошо относятся к украинцам. Они активно поддерживают, все время пытаются чем-то помочь. На каждом шагу украинские флаги, выходишь из аэропорта и сразу видишь наш флаг. И ты понимаешь, что здесь тебе рады, не обидят, накормят и споют песню. В Грузии очень много наших переселенцев, женщин с детьми. Мы собирали их и встречались вместе, плакали, все поддерживают друг друга," - отметила Оля.

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