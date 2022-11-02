Кроуфорд поучаствовала в горячем фотосете для журнала

Синди Кроуфорд заодно поведала, живет ли она по графику.

Сейчас Синди старается меньше зацикливаться на расписании

Американская супермодель Синди Кроуфорд еще раз доказывает, что выбранная ею индустрия – не только для молодежи. 56-летняя знаменитость облачилась в дизайнерскую одежду и снялась для Haute Living. Заодно она дала интервью.

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Синди рассказала, что очень сосредоточена на планировании своих дел. Она всегда старается расписывать действия чуть ли не до минуты. Однако когда начала работать из дома, пробует перестроиться.

Кроуфорд назвала себя весьма организованной, планировщицей. Она в качестве примера смоделировала повестку дня.

"Пусть так: я заканчиваю тренироваться в 9:30, а в 10 у меня – первый видеозвонок. За эти полчаса мне нужно принять душ и принарядиться. А тут мой муж желает со мной пообщаться. Смотрю на часы – у меня еще остается несколько минут. И либо он раздражается, либо я буду волноваться, осознав, что времени на мейкап не хватит".

instagram cindycrawford

instagram cindycrawford

instagram cindycrawford

По словам Синди Кроуфорд, годами ее единственным выходом всюду успеть было расписание. Модели нравилось первой в семье просыпаться, поскольку тогда у нее было 20 минут, когда никому ничего от нее не нужно.

У Синди есть 23-летний Пресли и 21-летняя Кая от мужа Рэнди Гербера. Потомки знаменитости пошли по стопам матери – отправились в модельную сферу.

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