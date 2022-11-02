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Джей Ло сверкнула домашним бюстом в кружевном бра – фото

Жена Бена Аффлека не перестала показывать свои прелести после того, как снова стала второй половиной.

Автор: Дмитрий Сыч
Джей Ло сверкнула домашним бюстом в кружевном бра – фото
Лопес точно преследовала цель обратить внимание на свою грудь, поскольку выставила ее крупным планом.
instagram jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала в своем блоге соблазнительные посиделки за дневником. Знаменитость делала записи карандашом, устроившись на диване.

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Лопес позировала в черном кружевном бюстгальтере. Также она нацепила легкую пижаму того же цвета.

"Размышляю... Комфортные и уютные сегодняшние съемки", – подписала кадры их виновница.

instagram jlo

instagram jlo

instagram jlo

23 июля Дженнифер Лопес исполнилось 53 года. В своем возрасте она не прекращает активных занятий в спортзале. Благодаря этому женщина поражает публику своим видом.

instagram jlo

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Ранее мы писали о том, что Джей Ло показала инстаграмщикам интерьер их с Беном Аффлеком семейного гнезда, а также назвала любимый стиль.

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Теги:
знаменитости, фото, Бен Аффлек, Дженнифер Лопес, Джей Ло, грудь

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