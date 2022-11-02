Джей Ло сверкнула домашним бюстом в кружевном бра – фото

Жена Бена Аффлека не перестала показывать свои прелести после того, как снова стала второй половиной.

Лопес точно преследовала цель обратить внимание на свою грудь, поскольку выставила ее крупным планом.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала в своем блоге соблазнительные посиделки за дневником. Знаменитость делала записи карандашом, устроившись на диване.

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Лопес позировала в черном кружевном бюстгальтере. Также она нацепила легкую пижаму того же цвета.

"Размышляю... Комфортные и уютные сегодняшние съемки", – подписала кадры их виновница.

instagram jlo

instagram jlo

instagram jlo

23 июля Дженнифер Лопес исполнилось 53 года. В своем возрасте она не прекращает активных занятий в спортзале. Благодаря этому женщина поражает публику своим видом.

instagram jlo

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Ранее мы писали о том, что Джей Ло показала инстаграмщикам интерьер их с Беном Аффлеком семейного гнезда, а также назвала любимый стиль.