Пренткович показала свою с бойфрендом версию позы 69
Таня Пренткович занялась публичными физическими упражнениями, однако что-то пошло не так.
Украинская блогерша-миллионщица Таня Пренткович посвятила публику в парный спорт со своим избранником. Пара попыталась воспроизвести занятие, которое увидела в сетевом ролике.
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На странице инстаграм-завсегдатайши появилось видео, в котором мужчина ложится на спину на кровати, а его напарница становится ему руками на колени, а своими коленями – на его ладони. Затем они начинают двигаться.
Таня Пренткович и Андрей Глуховский попытались последовать примеру этих пользователей. Однако им не удалось повторить с виду легкие движения из ролика.
"Наши развлечения между рабочими задачами", – подписала видео блогерша.
Инстаграмщики отреагировала на публикацию Пренткович с юмором. Многим из них пришло в голову, что действия в видео больше напоминают интимные игры, а не спорт.
- "Если снять одежду, челлендж закончится быстрее".
- "Я мужу говорю: "Попробуем, но у нас, пожалуй, не получится". Он говорит: "Тю, получится, только если я сверху".
- "В моем воображении вышло совсем другое".
- "Захотелось завести парня, чтобы попробовать".
- "Акройога + юмор = хорошее настроение".
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Ранее мы писали о том, что физические упражнения с отцом показала колумбийская певица Шакира. Она пришла к родственнику в госпиталь.