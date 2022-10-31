Кондратюк получил награду за помощь ТрО: детали
Ведущий показал нагрудной знак, который получил лично от генерал-майора ВСУ.
Игорь Кондратюк.
instagram kondratiuk_official
Украинский ведущий Игорь Кондратюк поделился в Инстаграме, что получил нагрудной знак "Щит территориальных сил обороны ВСУ". Продюсер поделился фотографией награды, а также совместным фото с Командующим силами ТрО, который лично ему вручал.
Читай также: Кондратюк признался, чем занимаются его детиКондратюк поблагодарил Командующего сил территориальной обороны, генерал-майора Игоря Танцюра за врученный "Щит ТрО".
"Продолжаем вместе работать, приближать нашу Победу с российскими оккупантами - рашистами, нацистами и убийцами украинцев", - прокомментировал награждение Кондратюк.
Ранее мы писали, что Кондратюк вспомнил, как в 2014 году поссорился с женой Медведчука, Оксаной Марченко.