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Кондратюк рассказал о ссоре с Марченко в 2014 году: Она в заложниках у своего безумного кума

Между коллегами произошел спор из-за разных взглядов на начало войны на Донбассе.

Автор: Шапарь Анастасия
Кондратюк рассказал о ссоре с Марченко в 2014 году: Она в заложниках у своего безумного кума
Игорь Кондратюк еще в 2014 году поругался с коллегой Оксаной Марченко.
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Украинский продюсер Игорь Кондратюк вспомнил, как в 2014 году поссорился с ведущей, женой Виктора Медведчука, Оксаной Марченко. Между коллегами произошел конфликт из-за разных взглядов на начало войны на Донбассе. Об этом продюсер рассказал в интервью Rostyslove Production.

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Игорь поведал, что сразу понимал, что в войне виновата Россия, а Марченко утверждала, что сепаратистов "можно понять". Тогда продюсер понял, что с женой Медведчука не о чем говорить. 

"Мы с ней поссорились в 2014 году. Мы с ней по-разному восприняли даже не оккупацию Крыма, а историю, которая происходила на Донбассе в то время. Я категорически написал в Facebook, что нужно делать. Мы, по сути, с весны 2014 года, потеряли понимание. Потому что я ей сказал: "Ты не права, то, что ты говоришь, как-то странно слышать". Я ей говорил, что донецкая история – это сепаратизм. Это вмешательство России. И если украинцы сейчас скажут, что "так может быть" или "какая разница", то это не украинцы. Так мы просто уничтожаем свое государство. Она меня не поняла," – отметил Кондратюк.

Ведущий отметил, что до этого был в нормальных отношениях с Марченко, но после начала войны на Донбассе их общение полностью прекратилось.

"Оксана сказала, надо тех людей понять. А я ей говорил: "Людей, которые не пускают ВСУ на свою территорию, понять невозможно, потому что согласно конституции Украины ВСУ могут стоять от Луганска до Львова". И с того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения. Я понял что это какой-то бред. Говорил, что она в заложниках у своего безумного кума," – высказался продюсер.

Кондратюк подчеркнул, что ему совершенно неинтересно, что с жизнью Марченко, ее мужа Медведчука, а уж тем более Путина. 

"Я не понимаю, зачем мне смотреть выступления Путина, Марченко, Медведчука. Мне неприятно слушать Оксану Марченко – она продалась. Оксана Марченко – предатель Украины. Безусловно. Любой, кто после марта 2014 года подыгрывает россиянам, – предатели," – заявил Игорь.

Ранее мы писали, что Ефросинина эмоционально отреагировала на выходку путинистки Бузовой, которая посетила Донецк.

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Теги:
Игорь Кондратюк, оксана марченко

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