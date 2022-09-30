Сердючка и мама снялись топлес, обыграв тему шуточной оргии в Киеве

Андрей Данилко и Инна Белоконь снова нашли способ повеселить и поддержать украинцев, обратившись к вирусному мему.

На этом снимке Верка и мама показали свою шуточную реакцию на другой инфоповод, связанный с украинской ракетой "Нептун"

Верка Сердючка со своей мамой также присоединились к инициативе на горе Щекавица в Киеве. Именно эта локация была выбрана украинскими завсегдатаями соцсетей для осуществления оргии в случае ядерного удара со стороны страны-агрессорши. Так наши люди еще раз отреагировали шутками на тревожные предположения.

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Пока одни пользователи генерировали мемы, Андрей Данилко и Инна Белоконь в образах снялись почти в обнаженном виде. Артисты позировали на белом фоне в стрингах и головных уборах. Сердючка – в своей знаменитой шапочке-звезде, мама – в платке. Женщины в кадре стоят спиной к объективу.

Вверху снимка – надпись "Щекавица" и рисунок леденца слева. А в подписи – фраза "Мы почти на месте..."

instagram v_serduchka

На шутку отреагировал ряд подписчиков Сердючки, а также другие узнаваемые личности. Телеведущий Андрей Бедняков, например, написал, что ждет "на розовой простыне слева от синего бидона с молоком", а актриса Ольга Сумская отметила "А-а-а" с огненными улыбающимися смайлами-эмодзи.

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Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк и Яна Шемаева присоединились к шутливой инициативе о женщине, которая "не хочет уезжать из Крыма".