Гордон показал, как мужчина в Питере размахивал шашкой среди прохожих

Дмитрий Гордон пополнил свой блог новым роликом о происходящем в РФ.

Нет данных, пострадал ли кто-то от действий героя видео

Инстаграм-страница украинского журналиста Дмитрия Гордона – это коллекция шокирующих видео о том, что происходит в стране-агрессоре. В свежем ролике, выложенном супругом Олеси Бацман, дядя с усами и голым брюхом передвигается по улице в Сакнт-Петербурге и размахивает среди прохожих шашкой.

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Герой видео, расхристанный наряд которого – это, судя по всему, театральный реквизит, едва держит равновесие. С каждым выпадом кажется, что он вот-вот ранит кого-нибудь из пешеходов.

"Питер. Русский мир. Убожество", – подписал короткий ролик Гордон.

В комментариях к видео инстаграмщики поделились предположениями, что этот "гусар" находится под действием алкоголя:

"Синий воин идет в атаку на спиртные напитки".

"Белочка в России вышла на новый уровень!"

"Гусар".

"Щелкунчик уже не тот".

"Эх, Андрей Болконский уже не тот".

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