Гордон показал, как мужчина в Питере размахивал шашкой среди прохожих
Дмитрий Гордон пополнил свой блог новым роликом о происходящем в РФ.
Инстаграм-страница украинского журналиста Дмитрия Гордона – это коллекция шокирующих видео о том, что происходит в стране-агрессоре. В свежем ролике, выложенном супругом Олеси Бацман, дядя с усами и голым брюхом передвигается по улице в Сакнт-Петербурге и размахивает среди прохожих шашкой.
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Герой видео, расхристанный наряд которого – это, судя по всему, театральный реквизит, едва держит равновесие. С каждым выпадом кажется, что он вот-вот ранит кого-нибудь из пешеходов.
"Питер. Русский мир. Убожество", – подписал короткий ролик Гордон.
В комментариях к видео инстаграмщики поделились предположениями, что этот "гусар" находится под действием алкоголя:
- "Синий воин идет в атаку на спиртные напитки".
- "Белочка в России вышла на новый уровень!"
- "Гусар".
- "Щелкунчик уже не тот".
- "Эх, Андрей Болконский уже не тот".
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