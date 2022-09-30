"Немного перебрал с текилой": Эштон Кутчер вспомнил, как впервые признался в любви Миле Кунис

Супруги вместе 10 лет.

Автор: Шапарь Анастасия

Голливудский актер Эштон Кутчер поделился интимным моментом из жизни с супругой, актрисой Милой Кунис. Эштон рассказал в программе Our Future Selves, в которой Кутчер тренируется вместе со звездными гостями и заодно разговаривает, как впервые признался в любви своей возлюбленной.

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В выпуске с кантри-певцом Кенни Чесни артист откровенно признался, что впервые признался в любви Миле Кунис как раз под песню Кенни с Грейс Поттер "Ты и текила".

"Первый раз я сказал своей жене, что люблю ее под твою песню You and Tequila. Наверное, я немного перебрал с текилой. Я явился к ней домой пьяный в час-в два ночи и просто начал кричать: "Я схожу с ума от тебя и текили!". Я признался ей в любви, а она сказала: "Не говори так, если не чувствуешь этого по-настоящему. Когда ты завтра проснешься с похмелья, все еще будешь меня любить?". Я проснулся с утра и сказал ей: "Я все еще люблю тебе," - откровенно рассказал Кутчер.

Эштон и Мила в отношениях с 2012 года. EPA

Кенни растрогала эта история: "Понятия не имел, что мы с Грейс Поттер приняли участие в таком интимном моменте вашей жизни".

Мила Кунис и Эштон Кутчер знакомы много лет: они вместе снимались в сериале "Шоу 70-х", когда актеру было 20, а Миле - 15. Однако романтические отношения завязались намного позже, в 2012 году. В 2015 году возлюбленные поженились и воспитывают двух детей - дочь Уайет и сына Димитрия.