Кейт Уинслет госпитализировали прямо со съемок: что известно

Кинозвезда получила травму на съемочной площадке.

Автор: Шапарь Анастасия

Голливудская звезда Кейт Уинслет получила травму во время съемок документального фильма об американской фотожурналистке Ли Миллер в деревне Купари, Хорватия. Из-за чего артистку госпитализировали в больницу. Об этом сообщает Daily Mail.

Читай также: Алина Гросу госпитализирована: что случилось

Кейт потеряла равновесие и упала, в результате чего травмировала ногу. Звезду доставили на черном фургоне в больницу Дубровника, где актрису осмотрели врачи. Как сообщили представители Уинслет, медики разрешили актрисе вернуться домой.

Сейчас с кинозвездой все в порядке, на этой неделе она должна вернуться к съемкам.

"Кейт поскользнулась и была доставлена в больницу. С ней все хорошо, и она будет сниматься, как и планировалось, на этой неделе," - сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что фронтмен Imagine Dragons заявил о разводе с женой. Для супругов это второе расставание.