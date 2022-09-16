"Черт, как я до сих пор жив": Эминем поведал о борьбе с зависимостью

Маршалл Мэтерс рассказал о вживании наркотиков, которое выросло разом с его славой, и в подробностях описал эскалацию залежности после смерти друга Пруфа 2006 года.

Американский рэпер Эминем поведал о своей прежней борьбе с наркозависимостью в написанном для XXL эссе.

Артист рассказал о том, как "все изменилось" после подписания им контракта с Interscope и издания второго студийника "The Slim Shady LP" в 1999 году. Он вспомнил свою жизнь после переезда в Лос-Анджелес и поездки с друзьями в Тихуану (город на северо-западе Мексики) на закупки викодина (комбинированного наркотического препарата против кашля с обезболивающим действием).

"В последний раз, когда мы туда ездили, стояли вторыми в очереди, и этот чувак перед нами начинает спорить с парнем на таможне. Они бросают его на землю и начинают вытаскивать из его карманов таблетки и прочее", – вспомнил Эм бурные времена.

"Мы были напуганы до дерьма, но выдержали. Наши штаны были чертовски напичканы таблетками. Я не знаю, сколько их у нас было", – добавил рэпер.

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Исполнитель признал, что это было ранним предупреждением. Но тогда он не думал, что будет иметь серьезные проблемы с веществами.

"Я просто очень, очень любил наркотики. Когда я начал зарабатывать немного денег, я мог купить их больше. Я не принимал ничего тяжелого, пока не стал знаменитым".

По словам рэпера, во время гастролей он все больше подсаживался на препараты.

"Я экспериментировал. Я не находил нужный препарат. Тогда мы ездили в тур, и люди просто давали нам что-то бесплатно. Некоторое время мне этого хватало. А потом я просто понял, что мне очень нравится это дерьмо, и я не знаю, как остановиться".

Хотя Эм на время мог "уменьшить" свою зависимость, она достигла пика в период между пластинками "The Marshall Mathers LP" 2000 года и "Encore" 2004-го, когда рэпер принимал смесь викодина, валиума, алкоголя, а также амбиен перед выступлениями .

Далее Эм вспомнил интервью после выступления на BET's 106 & Park с 50 Cent и G-Unit:

"Одна из ведущих разговаривала со мной, а я не мог понять ни слова со сказанного. Фифти должен был прикрывать меня и отвечать на каждый вопрос. Если вы посмотрите это интервью теперь, вы можете это заметить. Тогда все вокруг меня поняли: "Он облажался. С ним что-то не так"".

Эминем объясняет, что его тяжелейший период наркозависимости длился около пяти лет.

"Казалось, что это нарастало очень долго. Но, оглядываясь на это теперь, я убедился: моя проблема стала критической довольно быстро".

Злоупотребление Эмом психоактивными веществами обострилось после смерти друга-рэпера из группы D12 Пруфа в 2006-м году, когда, как он говорит, его зависимость "пошла к чертям". Эм вспомнил момент вскоре после смерти Пруфа, когда он упал в ванной и проснулся в больнице "с долбанными трубками в себе и дерьмом", неспособный говорить или понять, что произошло.

"Сразу после смерти Пруфа я был в своем доме, лежал в постели, не мог пошевелиться и смотрел на вентилятор на потолке. И я просто продолжал принимать больше таблеток. Я буквально не мог ходить два дня, когда это произошло, и в конце концов начал употреблять больше наркотиков".

Эминему хватало поставщиков веществ:

"У меня одновременно было 10 чертовых наркодилеров, от которых я получаю свое дерьмо. До 80 доз валиума за ночь, что очень много. Чорт, я не знаю, как я до сих пор жив. Я сам шокирован".

В конце концов Эминем был госпитализирован в декабре 2007 года после передозировки метадоном, и врачи сказали ему, что он проглотил эквивалент четырех пакетиков героина.

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В следующем году он очистился. В недавнем интервью рэпер отметил, что после передозировки был вынужден заново учиться читать рэп.

"Я помню, когда я впервые отрезвел, и все дерьмо вышло из моей системы. Я помню, как просто был, казалось бы, очень счастливым, и все опять стало для меня новым, – сказал он о работе над своим альбомом "Relapse" 2009 года. – Это была первая запись, от которой я за длительное время получил удовольствие".

Он продолжил:

"Это было как бы впервые, когда меня снова начала развлекать музыка и я заново учился читать рэп. Потребовалось немало времени, чтобы мой мозг снова заработал".

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