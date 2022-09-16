"Она глубоко зависима": Поклонники и семья Кары Делевинь обеспокоены ее состоянием

За последнее время супермодель оказывалась на людях в странном виде.

Автор: Шапарь Анастасия

Супермодель и актриса Кара Делевинь в последнее время стала звездой мировых таблойдов не за заслуги перед фешн-индустрией, а из-за своего странного внешнего вида. Несколько раз папарацци поймали звезду в неприглядном виде.

В частности, Кара вышла на улицу при полном макияже, но с подушкой в руках, шлепках и халате. Ее появление в шоу Джимми Феллона заставило поклонников не на шутку испугаться за любимицу. На видео можно увидеть, что Делевинь постоянно дергается, заламывает руки и подпрыгивает на месте. Зрители шоу заподозрили модель в наркозависимости.

В аэропорту Лос-Анджелеса журналисты поймали модель за употреблением какого-то препарата из курительной трубки, а также заметили, как она что-то капала в рот. После чего звезда, в одних носках, пытается сесть в самолет, одновременно закуривая, говоря по телефону. Во время полета Делевинь не смогла усидеть на месте и вела себя совершенно неадекватно.

Кара Делевинь в Каннах в 2022 году. EPA

К слову, модель по неизвестной причине не появилась на презентации собственной капсульной коллекции с дизайнерами бренда Карла Лагерфельда в Нью-Йорке.

Издание The Sun сообщает, что подруга Кары - Марго Робби - вытирала слезы, покидая дом модели в Западном Голливуде. Поговаривают, что близкие Делевинь объединяются вокруг модели. Старшая сестра девушки, Поппи, из Лондона прибыла в США. Источник издания рассказал, что родные обеспокоены состоянием Кары.