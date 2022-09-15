Кошмал поведала о женской силе, изящно распластавшись на стуле

Звезда Сватов поделилась соображениями по поводу женских способностей, а также позитива и негатива, который они могут принести.

Украинская актриса Анна Кошмал поделилась с подписчиками размышлениями о женской силе. Знаменитость уверена: представительницы женского пола могут быть невероятно можными. Но то, будут они исцелять или разрушать своими действиями, от кое-чего зависит.

"Женская сила настолько мощна, что способна исцелить сотни разбитых сердец одним взглядом… Но так же способна разрушить вокруг все мгновенно. Какую силу мы несем – зависит от того, счастливы мы или несчастны", – отметила Кошмал.

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В непростые времена, считает актриса, дамы должны еще больше любить себя.

"Особенно тогда, когда мы потеряли стабильную мирную жизнь, девушки, любите себя! Вы прекрасны, очаровательны, храбры, неповторимы, а ваша индивидуальность и есть тот самый идеал! Расцветайте и тогда все вокруг зацветет", – подытожила послание к женщинам Анна.

Вместе с этими словами лицедейка выложила два снимка в легком коротком платье и босоножках на шпильках. На первой фотографии она продемонстрировала растяжку, став коленом на стул и вытянув вторую ногу.

instagram smorkovkina

instagram smorkovkina

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