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Псюк из KALUSH показал нежности с любимой

Фронтмен редко делится контентом с возлюбленной.

Автор: Шапарь Анастасия
Псюк из KALUSH показал нежности с любимой
Олег Псюк и Александра Белобров.
instagram kalush.official

Украинский музыкант, фронтмен группы-победителя "Евровидения-2022" Олег Псюк показал милое видео с возлюбленной Александрой Белобров. 

Артист решил пообщаться с поклонниками через сториз Инстаграма и узнал, что фанатам не хватает личной жизни артиста. Поэтому Олег ответил на просьбу поклонника милым видео, как он целуется с Александрой. Пара сидит на кровати, в то время, как девушка нежно поцеловала музыканта.

Скриншот сториз.
Скриншот сториз.
instagram kalush.official

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева показала, что ее наполняет смыслами. Миша Кацурин нежно отреагировал.

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Теги:
Kalush, личная жизнь

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