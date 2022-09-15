Псюк из KALUSH показал нежности с любимой
Фронтмен редко делится контентом с возлюбленной.
Олег Псюк и Александра Белобров.
instagram kalush.official
Украинский музыкант, фронтмен группы-победителя "Евровидения-2022" Олег Псюк показал милое видео с возлюбленной Александрой Белобров.
Артист решил пообщаться с поклонниками через сториз Инстаграма и узнал, что фанатам не хватает личной жизни артиста. Поэтому Олег ответил на просьбу поклонника милым видео, как он целуется с Александрой. Пара сидит на кровати, в то время, как девушка нежно поцеловала музыканта.
Скриншот сториз.
instagram kalush.official
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