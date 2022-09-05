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Какой церковный праздник 5 сентября и что нельзя делать

Православная церковь чтит память святого мученика Луппа Солунского.

Автор: Шапарь Анастасия
Какой церковный праздник 5 сентября и что нельзя делать
Народный праздник прозвали Брусничник.
открытые источники

В понедельник, 5 сентября, православные христиане вспоминают святого мученика Луппа Солунского и отмечают отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. В народном календаре день прозвали Брусничник. В мире празднуют День благотворительности.

С днем ангела поздравляют обладателей имен: Ян, Павел, Николай, Иван и Елизавета.

Какой церковный праздник 5 сентября

Мученик Лупп жил в конце III в. - начале IV в. и был слугой святого мученика Димитрия Солунского. Во время его смерти, он омочил свою одежду кровью Солуцкого и взял кольцо с его руки. Этой одеждой, а также перстнем и именем Димитрия святой Лупп творил в Солуне чудеса. Он разбил языческих идолов, после чего подвергся преследованию от язычников, но остался невредимым. Святой Лупп добровольно сдался в руки мучителей и по повелению императора Максимиана ему отрубили голову.

Святой мученик Лупп Солунский.
Святой мученик Лупп Солунский.

5 сентября отмечают отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. История праздника связана с моментом, когда трехлетнюю Марию привели в Иерусалимский храм, на лестнице ее встретил отец Иоанн Предтеча и повел по лестнице в самое священное место в храме. Эта лестница стала символом пути к призванию.

Успение Пресвятой Богородицы.
Успение Пресвятой Богородицы.
azbyka.ru

Традиции и обычаи 5 сентября

В народе день святого Луппа получил название Брусничник, так как к этому времени в лесах и на болотах созревала брусника. Хозяйки пекли пироги с брусникой, готовили варенье и пастилу, варили компоты. 

  • Если утром заморозки - к раннему снегу.
  • Если журавли летают низко - к теплой зиме.
  • Если журавли летят на юг - к скорой зиме.
  • Если дождь с громом - ждать теплой осени и холодной зимы.

Что нельзя делать 5 сентября

  • Нельзя лениться.
  • Не стоит занимать деньги.
  • Не следует думать плохое о семье.
  • Не нужно выпускать домашних питомцев на улицу.
  • Нельзя отказывать нуждающимся.

Международный день благотворительности

День благотворительности был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 7 марта 2013 года. Цель праздника: привлечь внимание сообщества к деятельности благотворительных организаций и волонтеров в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов, а также заинтересовать общественность для участия в волонтерской и благотворительной деятельности.

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