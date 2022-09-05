Какой церковный праздник 5 сентября и что нельзя делать
Православная церковь чтит память святого мученика Луппа Солунского.
В понедельник, 5 сентября, православные христиане вспоминают святого мученика Луппа Солунского и отмечают отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. В народном календаре день прозвали Брусничник. В мире празднуют День благотворительности.
С днем ангела поздравляют обладателей имен: Ян, Павел, Николай, Иван и Елизавета.
Какой церковный праздник 5 сентября
Мученик Лупп жил в конце III в. - начале IV в. и был слугой святого мученика Димитрия Солунского. Во время его смерти, он омочил свою одежду кровью Солуцкого и взял кольцо с его руки. Этой одеждой, а также перстнем и именем Димитрия святой Лупп творил в Солуне чудеса. Он разбил языческих идолов, после чего подвергся преследованию от язычников, но остался невредимым. Святой Лупп добровольно сдался в руки мучителей и по повелению императора Максимиана ему отрубили голову.
5 сентября отмечают отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. История праздника связана с моментом, когда трехлетнюю Марию привели в Иерусалимский храм, на лестнице ее встретил отец Иоанн Предтеча и повел по лестнице в самое священное место в храме. Эта лестница стала символом пути к призванию.
Традиции и обычаи 5 сентября
В народе день святого Луппа получил название Брусничник, так как к этому времени в лесах и на болотах созревала брусника. Хозяйки пекли пироги с брусникой, готовили варенье и пастилу, варили компоты.
- Если утром заморозки - к раннему снегу.
- Если журавли летают низко - к теплой зиме.
- Если журавли летят на юг - к скорой зиме.
- Если дождь с громом - ждать теплой осени и холодной зимы.
Что нельзя делать 5 сентября
- Нельзя лениться.
- Не стоит занимать деньги.
- Не следует думать плохое о семье.
- Не нужно выпускать домашних питомцев на улицу.
- Нельзя отказывать нуждающимся.
Международный день благотворительности
День благотворительности был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 7 марта 2013 года. Цель праздника: привлечь внимание сообщества к деятельности благотворительных организаций и волонтеров в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов, а также заинтересовать общественность для участия в волонтерской и благотворительной деятельности.