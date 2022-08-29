Появились фото и видео Пугачевой после возвращения в РФ
Игорь Гуляев встретил Примадонну, открывающую ногой дверь автомобиля.
Алла Пугачева, полгода находившаяся за пределами РФ, вернулась в Москву. Первые кадры с "женщиной, которая поэт" в столице страны-агрессорши опубликовал местный фэшн-дизайнер Игорь Гуляев.
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На видео мужчины в Инстаграме вторая половина Максима Галкина открывает дверь машины ногой. Тем временем автор ролика напевает фрагмент песни Пугачевой "Возвращение": "Глазам не верю, неужели, в самом деле..."
"Да, и уже давно. Я просто не могла никак собраться. А ты читаешь, что меня нет, да?" – сказала певица.
Еще Гуляев показал совместный снимок с Пугачевой.
В еще одном ролике Пугачева назвала свой приезд "возвращением блудной дочери". А также добавила, что "закончился отпуск", из-за чего ему "жалко".
Комментарии к постам свидетельствуют о неоднозначной реакции публики на возвращение знаменитости. Одни очень обрадованы этим, другие – иронизируют. Вот что написали инстаграмщики:
- "Наша самая родная. Дождались".
- "Ура! С возвращением! Дуэт снова вместе!"
- "Боже, счастье какое. Аллусик! Нежность наша вернулась, обожаю!"
- "Нарисовалась".
- "Все прекраснее и прекраснее. Замечательно выглядит Алла Борисовна".
- "Боже, я бредила этой женщиной! А сейчас мое сердце остыло…"
- "Куда вы едете, кому вы тут нужны".
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Напомним о том, что ранее в РосСМИ Пугачевой с Галкиным приписывали желание насовсем поселиться в США.