Появились фото и видео Пугачевой после возвращения в РФ

Игорь Гуляев встретил Примадонну, открывающую ногой дверь автомобиля.

Максим Галкин поставил лайки под постами с супругой

Алла Пугачева, полгода находившаяся за пределами РФ, вернулась в Москву. Первые кадры с "женщиной, которая поэт" в столице страны-агрессорши опубликовал местный фэшн-дизайнер Игорь Гуляев.

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На видео мужчины в Инстаграме вторая половина Максима Галкина открывает дверь машины ногой. Тем временем автор ролика напевает фрагмент песни Пугачевой "Возвращение": "Глазам не верю, неужели, в самом деле..."

"Да, и уже давно. Я просто не могла никак собраться. А ты читаешь, что меня нет, да?" – сказала певица.

instagram igorgulyaevofficial

instagram igorgulyaevofficial

instagram igorgulyaevofficial

instagram igorgulyaevofficial

instagram igorgulyaevofficial

instagram igorgulyaevofficial

Еще Гуляев показал совместный снимок с Пугачевой.

instagram igorgulyaevofficial

В еще одном ролике Пугачева назвала свой приезд "возвращением блудной дочери". А также добавила, что "закончился отпуск", из-за чего ему "жалко".

Комментарии к постам свидетельствуют о неоднозначной реакции публики на возвращение знаменитости. Одни очень обрадованы этим, другие – иронизируют. Вот что написали инстаграмщики:

"Наша самая родная. Дождались".

"Ура! С возвращением! Дуэт снова вместе!"

"Боже, счастье какое. Аллусик! Нежность наша вернулась, обожаю!"

"Нарисовалась".

"Все прекраснее и прекраснее. Замечательно выглядит Алла Борисовна".

"Боже, я бредила этой женщиной! А сейчас мое сердце остыло…"

"Куда вы едете, кому вы тут нужны".

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Напомним о том, что ранее в РосСМИ Пугачевой с Галкиным приписывали желание насовсем поселиться в США.