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Джей Ло впервые показала свое портретное фото в свадебной фате

Жена Бена Аффлека за 12 минут после публикации снимка получила свыше 38 тыс лайков. И это число молниеносно растет.

Автор: Дмитрий Сыч
Джей Ло впервые показала свое портретное фото в свадебной фате
Лопес, похоже, любит по нескольку раз гулять свадьбу
instagram jlo

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не ограничились экспресс-свадьбой в Вегасе. Новоиспеченные супруги устроили себе дополнительное мероприятие на территории имения Бена.

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Раньше папарацци показали роскошное платье знаменитости и формат вечеринки (все были в белом). Теперь и виновница праздника поделилась у себя в Инстаграме портретной фотографией в праздничной одежде.

Даже за тканевой ширмой виден выразительный макияж знаменитости. На снимке Ло пристально глядит в сторону камеры. У нее – широкие брови и длинные ресницы. Образ дополнен перламутровыми серьгами.

instagram jlo

В подписи к изображению Дженн отметила, что приглашает к себе на сайт ознакомиться с первым свадебным фотоотчетом (ресурс доступен только после регистрации).

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Раньше мы писали о том, что длинную фату Джей Ло помогали нести дети от предыдущих отношений актеров.

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Теги:
фото, Бен Аффлек, Дженнифер Лопес, свадьба

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