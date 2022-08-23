"Запуск системы с утра": Мишина показала упражнение для плоского живота

Звезда показала, с чего начинается каждое ее утро.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская актриса Ксения Мишина показала поклонникам упражнение, которое она делает ежедневно для плоского живота. В сториз Инстаграма артистка поведала, что именно с этой полезной привычки начинается каждое ее утро.

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Мишина рассказала об упражнении "вакуум", которое необходимо обязательно делать натощак. Помимо подтянутости мышц живота вакуум помогает Ксении "запустить систему с утра".

"Мое каждое утро обязательно начинается с вакуума. Это очень полезное упражнение для вашего животика, чтобы он был плоским, а мышцы – прокачанными," - подчеркнула актриса.

Мишина поделилась своей полезной привычкой. instagram misha.k.ua

Также звезда показала фото, на котором запечатлена в момент выполнения.

Ранее мы писали, что Педан заявил, что в украинском шоу-бизнесе начался "отсев". Шоумен уверен, что украинцы помнят, кто остался в Украине и активно помогает, кто выехал, а кто из звезд молчит о войне в родной стране.