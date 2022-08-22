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Педан заявил, что в шоу-бизнесе начался "отсев"

Шоумен уверен, что многие выехавшие звезды останутся за границей.

Автор: Шапарь Анастасия
Педан заявил, что в шоу-бизнесе начался "отсев"
Александр Педан.
instagram.com/pedanos

Украинский ведущий Александр Педан заявил, что в украинском шоу-бизнесе начался "отсев". В интервью 24 каналу шоумен подчеркнул, что украинцы все помнят и запомнят, кто и что из звезд говорил. 

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По словам Педана, на замену молчунам-артистам придет новое поколение, которое сейчас покоряет соцсети, радио и телевиденье. Александр уверен, что украинцы знают, кто из звезд остался в Украине и кто помогал народу и армии, кто выехал, а кто отмалчивался о кровавой войне в Украине.

"Выехавшие туда и молчавшие звезды где-то прятались и засунули себе что-то в рот, типа швейцарской или испанской конфеты, их когда-то замучит совесть. Сначала они будут очень долго думать и бояться возвращаться в Украину. Хотя я думаю, что очень многие останутся там, за границей," - подчеркнул шоумен.

Также Педан заявил, что необходимо отказаться от всего российского, так как Украина пострадала именно потому, что ранее позволяли российскому продукту находится в стране. 

Ранее мы писали, что Quest Pistols спели свой хит "Ты так красива" на украинском языке. Трио объединилось ради благотворительных выступлений в поддержку Украины. 

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Теги:
Александр Педан, шоу-бизнес

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