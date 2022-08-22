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Пике застукали за поцелуями с пассией – рекция Шакиры

Жерар Пике нарушил договоренность с Шакирой.

Автор: Дмитрий Сыч
Пике застукали за поцелуями с пассией – рекция Шакиры
"Удали это, Шаки", – гласит фанатский комментарий к этому снимку Шакиры с Пике в Инстаграме
instagram shakira

Испанского футболиста Жерара Пике увидели в компании новой избранницы. Ею стала 23-летняя Клара Чия Марти. Вероятные влюбленные побывали вместе на музыкальном фестивале Summerfest Cerdanya в Каталонии.

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Снимки их развлечений опубликовало издание Socialité. Похоже, что экс-гражданская жена спортсмена не в восторге от этого.

По информации The Daily Mail, певица "крайне рассердилась, взглянув на публичное появление отца своих детей с подружкой".

Пишут, что Жерар и Шакира договорились в течение года после прекращения отношений не появляться на публике с очередными избранниками. Жерару не удалось сдержать слово.

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Ходили слухи, что Пике закрутил роман с привлекательной студенткой несколько месяцев назад. Тем временем с Шакирой они разбежались только в июне.

Раньше мы писали о том, что Жерар Пике бросил любовницу ради Шакиры. Источники сообщили одному из изданий, что футболисту было важно оставить детей в Испании.

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Теги:
Шакира, Развод, личная жизнь, о личном

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