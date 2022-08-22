Остапчук показал, как проводит время с детьми от бывшей в Канаде

Владимир Остапчук показал кадры с пляжа и район, который ему пришелся по душе.

Остапчук не виделся с детьми с широкомасштабного нападения России

Украинский телеведущий и стендап-комик Владимир Остапчук увиделся со своими детьми Эваном и Эмилией от бывшей законной Елены Войченко. Та отправилась с потомками за границу после полномасштабного вторжения России.

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Остапчук, ныне живущий в браке с нотариусом Кристиной Горняк, часто жаловался фанам на свою прежнюю законную. Елена якобы запрещала ему общаться с потомками. А после выезда из Украины сделала невозможным его общение с детьми.

Теперь, похоже, бывшим удалось уладить некоторые споры. У себя в Инстаграме Владимир опубликовал пляжный снимок с детьми, указав на нем озеро Онтарио (расположенное между США и Канадой).

"Здесь как море. Только водичка не соленая", – отметил автор поста.

instagram vova_ostapchuk

Еще Остапчук выложил кадр местной улицы, указав на ней район Бичес (The Beaches) в Торонто.

instagram vova_ostapchuk

Кристина не составила компанию мужчине. Она сейчас публикует фотографии из Словакии.

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Напомним о том, что Кристина Горняк в начале августа показала на фотографиях то, чем она была занята в Братиславе.