"Жизнь продолжается": Виталий Кличко развелся с женой

Мэр Киева сказал, что информация об его обособленной от второй половины жизни – не секрет.

Киевский городской голова Виталий Кличко рассказал журналистам, что прекратил брак со своей законной Наталией. Это известие опубликовано в издании "Бабель".

Читай также: Звезда Крепостной и Черного ворона развелся с супругой

По словам мэра столицы, то, что они с женой много лет живут в разных странах, – не секрет.

"Много лет – разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", – молвил глава КГГА.

Многократный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории также сказал, свободно ли его сердце:

"Оно занято Киевом. Як тебе не любити, Києве мій?"

В прошлом спортсменка и фотомодель Наталья Егорова вышла замуж за Виталия Кличко 26 апреля 1996 года. У пары родилось трое детей: сын Егор-Дениел (2000), дочь Елизавета-Виктория (2002) и сын Максим (2005). Женщина проживает в Германии, дети получают образование за границей.

Читай также: Павлик спас жену от безответной любви: В мои 15 лет в сложные моменты был со мной

Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети.