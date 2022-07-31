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Лунный календарь стрижек на август – когда лучше всего делать прическу

Календарь стрижек на август 2022 года: рассказываем о фазах луны и их влиянии на волосы.

Автор: Дмитрий Сыч
Лунный календарь стрижек на август – когда лучше всего делать прическу
Разные фазы Луны по-разному влияют на волосы
epa, instagram roua.zardi

Чтобы в последний месяц лета ваша прическа имела отменный вид, стоит поинтересоваться лучшими и худшими днями для стрижки, окрашивания и выравнивания волос. Поскольку на рост и благосостояние наших шиньонов влияет, в частности, Луна, составляются лунные календари с благоприятными и наоборот датами для посещения парикмахера или самостоятельного ухода за прической. Именно таким календарем на август этого года можно ознакомиться в этой статье.

Лунный календарь стрижек на август 2022 – фазы Луны

  • Растущая Луна – 1-11 и с 28-31 числа
  • Полнолуние – 12 числа, 3:35
  • Убывающая Луна – 13-26 число
  • Новолуние – 27 числа, 10:17
  • Солнечное затмение не предвидится
  • Лунное затмение не предвидится

Лунный календарь стрижек на август – лучшие и худшие дни

Благоприятные для стрижки дни в третьем месяце лета таковы:

  • 1, 2, 3, 11, 14, 19, 22, 29 и 31 августа

Если вам хочется поэкспериментировать со своими волосами, смело выбирайте перечсленные выше дни. В любом случае, манипуляции с волосами будут успешны и принесут вам радость.

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А вот неблагоприятные для стрижки дни в завершающим самый теплый сезон года месяце:

  • 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 27 и 28 августа

Пусть этот перечень будет для вас предостережением, если вдруг захочется отправиться к парикмахеру. Ведь прическа вам вряд ли понравится, да и существует опасность повредить волосы.

instagram modernfreshfades

Ранее мы писали про общий лунный календарь на август 2022 года, а также о том, что можно и не рекомендуется делать в новолуние и полнолуние.

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Теги:
длинные волосы, Луна, прическа, лунный календарь, астрология

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