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Маричка Падалко рассказала, как эмоционально разряжается во время войны

Ведущая поделилась полученным положительным опытом с 24 февраля.

Автор: Шапарь Анастасия
Маричка Падалко рассказала, как эмоционально разряжается во время войны
Маричка Падалко.
instagram marichkapadalko

Украинская телеведущая Маричка Падалко поделилась, что в сложное военное время эмоционально разряжает себя мыслями, что же позитивного она получила с 24 февраля. В Инстаграме теледива призналась, что список того, что Россия забрала - не перечесть, однако она хотела бы поделиться с подписчиками, как устроить себе разрядку от негатива.

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Маричка рассказала, как на помощь откликнулись ее друзья и знакомые, с которыми не виделась и не общалась 10 лет. Удалось вспомнить английский и вдоволь им наговориться и даже получилось выспаться. Как признается ведущая, с 2012 года, когда она вела утренние шоу, то 10 лет не могла выспаться. Теперь же даже может заснуть днем. По ее словам, это организм сам закрывается от внешнего стресса, а график военного времени не такой сложный, как был до. 

Ведущая подчеркнула, что теперь стало понятно, что для счастья нужно намного меньше.

Супруг Падалко - Игорь Соболев - защищает Украины в рядах украинской армии, и теледива делится, что всей семьей еще больше гордятся мужчиной.

Ранее мы писали, что Джамала стала участницей польской версии шоу "Танцы со звездами". Певица объяснила, что цель участия благотворительная. 

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Теги:
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