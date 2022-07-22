Никитюк создала песню с композитором, сотрудничавшим с Ротару

Звезда Орла и решки, а также блогерша еще и ряды певиц пополнила.

Никитюк не впервые записывает песню, но впервые – свою

Леся Никитюк выпустила собственный лирический трек "Блакитні очі". Он посвящен людям, защищающим Украину, глаза которых краснеют от ярости и усталости.

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Музыкальный ролик блогерша опубликовала у себя на Ютюбе. Текст песни написан Евгением Матющенко, Николаем Мартынюком и самой Никитюк. Мелодию обеспечил композитор Руслан Квинта, ранее сотрудничавший со многими звездами эстрады. В частности, он написал музыку к известной песне Софии Ротару "Одна калина", а также объединял усилия с Ириной Билык и Андреем Данилко.

""Блакитні очі"... Посвящаю всем, кто защищает нашу Украину. А особенно моему другу Денису Рихтеру, погибшему в Луганской области", – подписала пост о премьере композиции Никитюк.

Музыкальный ролик наполнен кадрами с военными, взятыми как с личных архивов, так и публикаций в сети.

Почитатели тепло встретили новоиспеченную исполнительницу. На Ютюбе сейчас количество просмотров клипа приближается к 19 тысячам, лайков – уже более 4,5 тысячи, а также множество добрых комментариев.

"Блакитні очі" – не дебют Леси Никитюк, а скорее закрепление в качестве певицы. В июне она уже представила юмористическую песню, созданную совместно с композитором Степаном Гигой. Это была кавер-версия на трек артиста "Цей сон".

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