Зибров похвалил анимационного себя, поющего Ой у лузі червону калину

Андрей Хлывнюк, Павел Зибров, Ольга Полякова и другие артисты, исполнившие знаменитую патриотическую песню, обзавелись своими мультипликационными версиями.

Команда иллюстраторов Draw and Сare подготовила анимационный музыкальный ролик, в котором украинские знаменитости исполняют песню "Ой у лузі червона калина".

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Сперва в клипе появляется Андрей Хлывнюк, однажды снявший свое исполнение вышеупомянутой песни на столичной Софийской площади. Потом в видео предстают лица, напоминающие Полякову, Джамалу, Каменских, Никитюк, Дорофееву, Зиброва и других артистов, поучаствовавших в оригинальном видео.

В подписи к ролику в Инстаграме сказано:

"Сегодня нашу команду наполняют чувство волнения и радостного предчувствия, потому что мы очень счастливы презентовать вам нашу новую особую работу. Это живописное, мелодичное анимационное видео на песню "Ой у лузі", которая не только давно и хорошо известна абсолютно каждому украинцу, но стала гимном войны, своеобразным символом несокрушимой борьбы и силы духа украинского народа, безусловной победы божьего света над кровавой тьмой. Изображенные здесь деятели искусства представляют собой голоса Украины прямо сейчас. Годами каждый из них вдохновенно обогащает культурное наследие нашей родной страны и теперь – отважный боец на своем фронте защиты и поддержания нашей целостности, независимости, мировой значимости".

Производители уделили внимание в клипе и покойному Андрею Кузьменко из группы "Скрябин".

"Особое посвящение Кузьме Скрябину, который всю свою жизнь мужественно выступал за правду, справедливость и непременно возглавлял бы сейчас подобные движения борьбы против российской агрессии плеяды художественной и не только. Помним и благодарим".

Павлу Зиброву понравился ролик, о чем свидетельствует пополнение в его инстаграм-ленте. Певец также поведал, что у проекта – благотворительная миссия:

"Друзья, посмотрите какое живописное, мелодичное анимационное видео на песню "Ой у лузі червона калина" от Draw & Care. Это команда иллюстраторов из Львова, и их молодой творчески благотворительный проект создан с целью помочь животным во время войны. Они выполняют на заказ цифровые портреты людей и/или их домашних питомцев, а часть прибыли с продаж направляют на нужды львовских приютов, куда были эвакуированы многие животные из горячих точек, в частности это "Домівка врятованих тварин", Wow Paw Ukraine Shelter і "Милосердя"".

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Ранее мы писали о том, что песню "Ой у лузі червона калина" спел вернувшийся в Украину телеведущий Григорий Решетник.