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Модный выход Николь Кидман стал мемом: сравнивают с шаурмой

Актриса прошлась подиумом на показе Balenciaga.

Автор: Шапарь Анастасия
Модный выход Николь Кидман стал мемом: сравнивают с шаурмой
Николь Кидман
EPA

Австралийская актриса Николь Кидман решила себя попробовать в новом направлении - моделинге. Звезда прошлась на показе кутюрной коллекции Balenciaga. Однако модный наряд актрисы стал скорее мемом, чем желаемой вещью.

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Кидман приняла участие в показе бренда в начале июля. В качестве модели впервые дебютировала Ким Кардашьян, а также появились другие голливудские звезды, далекие от подиума. Пользователи отметили, что модельный дебют Кидман был весьма неуверенным, судя по ее дефиле.

Однако, больше вопросов вызвало "металлическое" платье Николь. Аудитория сделала из него мем, сравнив наряд актрисы с шаурмой.

Ранее мы писали, что пастор описал тайную свадьбу Джей Ло и Бена Аффлека. Мужчина рассказал, что молодожены сами написали клятвы, которыми обменялись в часовне. 

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Теги:
Николь Кидман, мем

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