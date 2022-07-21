Модный выход Николь Кидман стал мемом: сравнивают с шаурмой

Актриса прошлась подиумом на показе Balenciaga.

Автор: Шапарь Анастасия

Австралийская актриса Николь Кидман решила себя попробовать в новом направлении - моделинге. Звезда прошлась на показе кутюрной коллекции Balenciaga. Однако модный наряд актрисы стал скорее мемом, чем желаемой вещью.

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Кидман приняла участие в показе бренда в начале июля. В качестве модели впервые дебютировала Ким Кардашьян, а также появились другие голливудские звезды, далекие от подиума. Пользователи отметили, что модельный дебют Кидман был весьма неуверенным, судя по ее дефиле.

Однако, больше вопросов вызвало "металлическое" платье Николь. Аудитория сделала из него мем, сравнив наряд актрисы с шаурмой.

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