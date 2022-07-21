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"Боевые гуси в деле": Тарас Тополя поделился новым фото с фронта

Музыкант служит в ВСУ парамедиком.

Автор: Шапарь Анастасия
"Боевые гуси в деле": Тарас Тополя поделился новым фото с фронта
Тарас Тополя служит парамедиком.
facebook.com/taras.topolya

Украинский музыкант, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя показал новое фото с передовой. Вместе с сослуживцем, аэророзведчиком, а в мирное время кинооператором Ярославом Пилунским артист запечатлел в формате селфи во всей военной аммуниции.

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Тополя рассказал, что на 147-й день полномасштабного вторжения у них настроение - властвовать в воздухе. За побратима Пилунского артист-парамедик поведал, что тот мастерски управляет дронами, тем самым помогая обнаружить позиции российских боевиков и скорректировать огонь по их месту дислокации.

Тарас Тополя и Ярослав Пилунский.
Тарас Тополя и Ярослав Пилунский.
facebook.com/taras.topolya

"Не Киев. Утро – сто сорок седьмой. Настроение – властвовать в воздухе. Месяц – боевые гуси в деле. Наша аэроразведка самая аэроразведная аэроразведка в мире – факт. У войны есть глаза, и они с лопастями и на батарейках. В руках Ярослава Пилунского глаза становятся адскими," - подчеркнул Тарас Тополя.

Ранее мы писали, что Оля Полякова объяснила, почему в начале карьеры сделала упор на русскоязычный репертуар и кокошник. По словам певицы, до 2014 года в Украине невозможно было добиться успеха. 

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Теги:
украинская армия, Тарас Тополя

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