Какой церковный праздник 21 июля и что нельзя делать

Православная церковь чтит память великомученика Прокопия.

Автор: Шапарь Анастасия

В четверг, 21 июля, православная церковь вспоминает великомученика Прокопия. В народе этот день прозвали Прокопьев день или Жатвенник. В мире отмечают День нездоровой пищи.

С именинами поздравляют носителей имен: Анастасий, Антиох, Никострат, Прокопий, Савва и Феофил.

Какой церковный праздник 21 июля

Великомученик Прокопий родился в Иерусалиме и проходил службу в войске императора-язычника Диоклетиана. Отец Прокопия был христианином, а мать - язычницей, однако он сам всегда тянулся именно к православной вере. Однажды император послал его в Александрию, чтобы преследовать христиан, но Прокопий услышал голос и знамение.

Свя­той ве­ли­ко­му­че­ник Про­ко­пий. azbyka.ru

В результате мужчина разрушил дома языческих идолов, отказавшись преследовать верующих в Бога. Мать Прокопия сообщила о поступке сына Диоклетиану, после чего его предали пыткам с требованием отречься от Иисуса Христа. Тех, кто поддерживал Прокопия, император приказал убить. Самого мученика казнили мечом.

Традиции и обычаи 21 июля

В народе считалось, что с именин Прокопия начинается жатвенный сезон, так как наступали жаркие летние будни. В поле брали яйца, хлеб и соль, ставили 9 снопов. После чего на жатвенной полосе принимались за прием пищи, собирая сено в копны и составляя "зародыш". Также существует поверье, чтобы не болела спина, стоит скрутить первые колоски и зафиксировать на поясе.

Первый сноп сохраняли до 14 октября, до Покровы Пресвятой Богородицы, в переднем углу дома. Перед началом работы возле него молились, так как верили, что первый сжатый сноп может помочь выгнать из дома насекомых.

Если молодой месяц - то погода 21 июля продемонстрирует, каким будет август.

Какая погода - такая будет на Ильин день 2 августа.

Что нельзя делать 21 июля

Нельзя ссориться, расстраиваться и сожалеть о прошлом.

Не стоит купаться, чтобы не тревожить Водяного.

Не нужно весь день сидеть дома - лучше сходить в гости.

Не следует делать генеральную уборку.

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