Какой церковный праздник 21 июля и что нельзя делать
Православная церковь чтит память великомученика Прокопия.
В четверг, 21 июля, православная церковь вспоминает великомученика Прокопия. В народе этот день прозвали Прокопьев день или Жатвенник. В мире отмечают День нездоровой пищи.
С именинами поздравляют носителей имен: Анастасий, Антиох, Никострат, Прокопий, Савва и Феофил.
Какой церковный праздник 21 июля
Великомученик Прокопий родился в Иерусалиме и проходил службу в войске императора-язычника Диоклетиана. Отец Прокопия был христианином, а мать - язычницей, однако он сам всегда тянулся именно к православной вере. Однажды император послал его в Александрию, чтобы преследовать христиан, но Прокопий услышал голос и знамение.
В результате мужчина разрушил дома языческих идолов, отказавшись преследовать верующих в Бога. Мать Прокопия сообщила о поступке сына Диоклетиану, после чего его предали пыткам с требованием отречься от Иисуса Христа. Тех, кто поддерживал Прокопия, император приказал убить. Самого мученика казнили мечом.
Традиции и обычаи 21 июля
В народе считалось, что с именин Прокопия начинается жатвенный сезон, так как наступали жаркие летние будни. В поле брали яйца, хлеб и соль, ставили 9 снопов. После чего на жатвенной полосе принимались за прием пищи, собирая сено в копны и составляя "зародыш". Также существует поверье, чтобы не болела спина, стоит скрутить первые колоски и зафиксировать на поясе.
Первый сноп сохраняли до 14 октября, до Покровы Пресвятой Богородицы, в переднем углу дома. Перед началом работы возле него молились, так как верили, что первый сжатый сноп может помочь выгнать из дома насекомых.
- Если молодой месяц - то погода 21 июля продемонстрирует, каким будет август.
- Какая погода - такая будет на Ильин день 2 августа.
Что нельзя делать 21 июля
- Нельзя ссориться, расстраиваться и сожалеть о прошлом.
- Не стоит купаться, чтобы не тревожить Водяного.
- Не нужно весь день сидеть дома - лучше сходить в гости.
- Не следует делать генеральную уборку.
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