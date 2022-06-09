Депп готов отказаться от денег Херд, ведь достиг главной цели в суде

Для Джонни Деппа важней всего в юридическом противостоянии с бывшей супругой Эмбер Херд было восстановить репутацию.

Джонни Депп, который с помощью суда обелил свою репутацию, может отказаться от денег Эмбер Херд. Та, по решению служителей Фемиды, должна ему выплатить серьезную сумму. Об этом поведал адвокат звезды "Пиратов Карибского моря" Бенджамин Чу в программе "Доброе утро, Америка".

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По словам Чу, для Деппа было важно возобновить свою репутацию, и у него это получилось. Ведущая поинтересовалась у гостя, смогут ли знаменитости придти к соглашению, при котором Херд не будет подавать апелляцию, если Депп откажется от выплаты. Юрист ответил:

"Очевидно, что мы не можем раскрывать любые подробности переговоров между адвокатом и клиентом. Однако как свидетельствовал мистер Депп и как мы оба прояснили в наших соответствующих заявлениях, это никогда не было финансовым вопросом. Шла речь о том, чтобы восстановить репутацию. И он это сделал".

Эмбер Херд, как сообщала ранее ее адвокат Элейн Бредехофт, намерена обжаловать решение присяжных суда в Вирджинии. Последние стали на сторону бывшего супруга и коллеги актрисы Джонни Деппа. Присяжные посчитали правильным то, что голливудец должен получить от Эмбер 15 миллионов долларов (10 – компенсация ущерба, 5 – штрафные санкции). Но судья Пенни Азкарат снизил штрафные санкции до минимального предела – 350 тысяч долларов.

Бредехофт также сказала, что ее клиентка не может себе позволить выплату экс-законному почти 10,4 миллиона долларов.

Небольшой откат получила и Херд. Присяжные присудили ей компенсацию в размере 2 миллионов вечнозеленых. Они узрели клевету со стороны актера в адрес бывшей жены. Однако – только по одному из трех пунктов и посредством адвоката.

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Истцом в деле выступил Джонни Депп. Судебный процесс начался в штате Вирджиния 11 апреля. Актер обвинял в своем иске лицедейку в том, что она опорочила его своей статьей в Washington Post. В ней Херд заявила о пережитом домашнем насилии. Звезда "Фантастических тварей" требовал от эксы компенсацию в 50 миллионов мертвых американских президентов.

Ранее мы писали о победе Деппа в суде с Херд. После проигрыша Эмбер заявила о глубочайшем разочаровании.