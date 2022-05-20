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Доктор Комаровский: Я – сторонник достаточно жесткой педагогики

Во время бомбежек и артобстрелов не все дети слушаются родителей и делают так, как говорят взрослые. Есть и те, кто постоянно кричит, капризничает и попросту выносит мозг окружающим.

Доктор Комаровский: Я – сторонник достаточно жесткой педагогики
Доктор Комаровский: Я – сторонник достаточно жесткой педагогики
пресс-служба

Вы, наверно, не раз наблюдали, как в бомбоубежище одни дети сидят тихо, а других невозможно успокоить: они вредничают, спорят с родителями, верещат на все помещение.

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Доктор Комаровский считает: если малыш ведет себя так сегодня, когда в стране военное положение, то такое поведение – прямая угроза жизни для всей семьи. Ведь ребенок не понимает фраз: "Сиди тихо", "Стой на месте", "Ляг", а начинает капризничать и рассказывать, что ему хочется делать во время артобстрела.

"Педагоги считают, что слова "Стой" и "Нельзя" нужно употреблять в общении с детьми крайне редко. И если кто-то из родителей их произнес, ребенок должен понимать, что отреагировать надо немедленно, – сказал Евгений Комаровский. – Но поговорить с ним об этом стоит до того, как начнется артобстрел. Нельзя учить чему-то ребенка во время взрывов".

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По словам врача-педиатра высшей категории, желательно выбрать такой момент, когда кругом тихо, ребенок пребывает в хорошем настроении, и тогда можно предложить ему: "Давай мы с тобой договоримся. Если мама сказала: "Стой", ты должен замереть и замолчать. И время от времени мы будем играть с тобой в эту игру".

"Никаких исключений быть не должно, когда вы рассказали ребенку о правилах такой игры, – подчеркнул доктор Комаровский. – Сейчас на меня набросятся все педагоги мира, но я считаю: если придется дать ребенку по заднице, чтобы он не кричал и не капризничал в бомбоубежище – нужно так и сделать".

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Теги:
дети, Война в Киеве, Доктор Комаровский, Комаровский

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