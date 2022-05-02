Киркоров вдруг выступил в защиту Галкина с Пугачевой

Филипп Киркоров неожиданно поддержал Максима Галкина и Аллу Пугачеву, которых подвергла критике пропагандистка Маргарита Симоньян.

Но Киркоров ничего не говорит про выезд коллег за границу

Народный артист Украины и РФ Филипп Киркоров, который продолжает молчать о военном вторжении России в Украину, внезапно поддержал Максима Галкина и Аллу Пугачеву. Последние, напомним, подвергаются критике у себя в стране за то, что выехали в Израиль.

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Поддержку коллегам Киркоров предоставил после высказываний в их адрес пропагандистки СИмоньян. Последняя назвала супруга Примадонны "геем", а его официальные отношения со звездой советской эстрады – способом прикрыться от вопросов публики.

"Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека, чтобы очернять его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей?", – выразил свое мнение Филипп.

Тем временем мыслями насчет выезда звездной четы за границу Киркоров не поделился. Да и ситуацию в Украине исполнитель, который получил от нашей страны звание народного в 2008 году, тоже не комментирует.

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Ранее мы писали, что Артур Смольянинов, сыгравший в "9 роте", поддержал Украину и осудил войну. Актер помнит, как бывал в детстве в Киеве и на западе нашей страны.