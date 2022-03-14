Гербы России, мрамор и золото – журналисты показали вагон Медведчука

Роскошный подарок Виктору Медведчуку вручила на его день рождения супруга Оксана Марченко.

На территории роскошного дворца Виктора Медведчука в Пуще-Водице находится объект в стиле обителей Януковича и Пшонки. Это – почти точная копия железнодорожного вагона фирмы, которая обеспечивала роскошные путешествия богачей в 20 веке. Находку осмотрели представители программы "Следствие.Инфо".

Вагон накрыт зеленой маскировочной сеткой. Под ней – специально построенный железнодорожный перрон, а на нем – вагон-ресторан. Таким образом, предположили журналисты, кум российского президента Путина Виктор Медведчук спрятал свои дорогую игрушку от посторонних глаз или же – камер дронов.

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Журналистам устроили экскурсию по имению активисты, которые сейчас охраняют владения Медведчука.

"Золотой вагон" мужу подарила на день рождения телеведущая и предпринимательница Оксана Марченко.

Перрон этот с рельсами, скамейками для ожидания и даже часами и фонарями. Над ним висит название станции – "Дальняя". На рельсах стоит синий вагон-ресторан с надписью заглавными золотыми буквами "Pullman". Это название компании, производящей люксовые автомобили и железнодорожные вагоны. Вагоны-рестораны этой фирмы снискали популярность в прошлом веке, когда состоятельные европейцы путешествовали по железной дороге.

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slidstvo.info

Однако вагон, как уже говорилось выше, не оригинальный. Над копией потрудились сотни украинских мастеров. Охранник попросил надеть журналистов бахилы, прежде чем они попали внутрь.

Интерьер вагона наполнен позолотой, бархатом и белыми скатертями. Основной зал рассчитан на четыре десятка человек. Есть и отдельные комнаты – кухня, вип-купе и туалет. У входа обустроена барная стойка.

slidstvo.info

slidstvo.info

"Экскурсовод" достал журналистам из-под бара несколько стаканов, на которых виден золоченый герб Российской Федерации. Такую посуду изготовляет один из российских заводов. Один стакан обойдется в 5 тысяч гривен.

slidstvo.info

Неподалеку – настольная лампа от французского бренда Bronze D’Art Français, модель под названием "Наполеон lll". Ножка сделана из зеленого мрамора, а украшение выполнено из чистого золота. Эта лампа стоит больше 100 тысяч гривен, но это – цена без абажура.

На самом баре также имеется кофемашина от люксового итальянского бренда Elektra. Базовая модель такого типа кофеварки стоит от 220 тысяч гривен. Но, похоже, это тоже копия. И более дорогая.

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slidstvo.info

Мебель в вагоне украшена бархатом и другими дорогими тканями, а светильники включаются от нажатия на сенсорные кнопки. Над головой – витражи.

slidstvo.info

В углу вагона стоит нечто похожее на российский самовар. Поблизости – вход в вип-купе, которое похоже на традиционные купе поездов "Укрзализныци", только гораздо роскошнее.

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В туалете – предметы с золотыми элементами.

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Шкафы и полки небольшой кухни заставлены столовыми наборами от французского люксового бренда Cristofle Paris. Только сундук для хранения серебряных вилок, ложек и ножей оценивается в 14 тысяч гривен. Каждая серебряная вилка и ложка этого бренда обойдется в 3-9 тысяч гривен.

slidstvo.info

Мастера потратили на создание вагона около года. Дизайнеры воспользовались эскизами нескольких вагонов Пулмана.

Под вагоном, говорится в материале, возведена просторная кухня и амбары для хранения продуктов. Общая стоимость проекта, согласно оценке задействованного на производстве человека, может достигать сотен тысяч долларов.

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На внешней части вагона есть несколько железных эмблем Compagnie Internationale des Wagons-Lits, которые устанавливали на такого типа вагоны Pullman. Оригинальная деталь этой эмблемы на Ebay стоит почти два миллиона гривен. Так что только на эмблемы для вагона Медведчуки потратили миллионы гривен, если, конечно, это не подделки, сделанные украинскими умельцами по заказу Оксаны Марченко.

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Оригинальные пулмановские вагоны стоят до 2,5 миллиона долларов.

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Нынешнее местонахождение Виктора Медведчука неизвестно. Он сбежал из-под домашнего ареста в первые дни после российского вторжения в Украину. Оксана Марченко, судя по последнему опубликованному ею видео, сейчас пребывает в Москве.

Ранее мы писали, что Медведчук, по информации Геращенко, точно знал о нападении России. Его супруга выехала из Украины через Беларусь.