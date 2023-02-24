Какой церковный праздник 24 февраля 2023 года и что нельзя делать

Православные чтят память священномученика Власия Севастийского. Для украинцев этот день навсегда в памяти как день полномасштабного вторжения России.

Автор: Шапарь Анастасия

В пятницу, 24 февраля, православная церковь почитают священномученика Власия Севастийского. В народе этот день прозвали Власьев или Коровий. В славянском календаре празднуют Великий Велесов день. В Украине - ровно год со дня полномасштабного вторжения России.

С именинами поздравляют носителей имен: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Порфирий.

Какой церковный праздник 24 февраля 2023 года

Власий Севастийский - христианский святой, мученик, который жил в 3-4 веках в Малой Азии. Власий с юности отличался благочестивой жизнью. Святой был епископом в Каппадокии.

Священномученик Власий. azbyka.ru

Однако когда начались гонения на христиан, Власий укрылся в пещере, где было множество животных. Однако они не трогали мученика, а охраняли его покой. Вероятно, что именно по этой причине Власий стал покровителем домашних животных.

Традиции и обычаи 24 февраля 2023 года

В Коровий день люди кормили животных лучшими кормами и проводили ритуалы, чтобы уберечь от нечисти скот. К примеру, плотно закрывали все печные трубы, молились святому Власию: "Дай счастья на гладких телушек, на толстых бычков, чтобы со двора шли-играли, с поля шли-скакали".

Также на Власия принято закалывать быка или свинью, угощались жарким. 24 февраля отправлялись на базар, чтобы выгодно продать или купить корову.

Также в народе отмечали Великий Велесов день в честь Велеса Зимнего. В Велесов день тоже принято уделять внимание домашнему скоту. Молодые девушки пили мед, чтобы коровы были ласковыми. В требу приносили коровье масло. Для того, чтобы уберечь корову от падежа, женщины повещали по всему дому, приговаривая: "Пора унять лихость коровью!". Женщины омывали руки водой и вытирали их рушником, который носила повещалка.

Повещалка с воплем била в сковороду и шла из села, а за ней женщины с ухватами, помелками, серпами и дубинами. Повещалке надевали хомут и запрягали. Затем опахивали селение "межеводной" бороздой. Женщины шли за повещалкой на помелах в одних рубашках с распущенными волосами. По окончании шествия происходил обрядовый бой Велеса и Марены. Затем начинался пир, где нельзя было есть говядину, и игрища.

Если оттепель - к теплой погоде.

Если много снега - к ранней весне.

Если гром - ждать ветренной погоды.

Если много длинных сосулек - к поздней весне.

Что нельзя делать 24 февраля 2023 года

Нельзя ссориться и конфликтовать внутри семьи.

Не стоит находиться в неубранном доме.

День полномасштабного вторжения России на территорию Украины

Примерно в 5 часов утра РФ начала наступление со стороны России, Беларуси и Крыма на территорию Украины. Данному событию предшествовали: война на Донбассе с 2014 года, признание Россией 21 февраля 2022 года "ЛНР" и "ДНР".

Рано утром 24 февраля 2022 года вышло обращение президента страны-агрессорки Владимира Путина, который заявил о начале якобы "специальной военной операции". Слово "война" в России запрещено использовать. В роковой день диктатор объяснил мотивацию нападения тем, что якобы необходимо "защитить "ЛДНР" и саму Россию" и обозвал Украину "нацистским государством". Эксперты считают, что Путин искал предлог для нападения на Украину, поэтому за 3 дня до объявления войны признал псевдореспублики.

Владимир Зеленский является Президентом Украины с 2019 года. president.gov.ua

24 февраля ВС РФ начали наступление по четырем направлениям: с севера в направлении Киева, с северо-востока в направлении Харькова, с юго-востока из Донбасса и с юга из Крыма.

По сегодняшний день Украина героически дает отпор российским оккупантам, освобождая украинскую землю. Тем самым план врага о "захвате Киева за 3 дня" провалился. Мир объединился ради помощи Украине на пути к свободе, независимости и победе над РФ.