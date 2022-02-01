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Седокова пожаловалась на маленький бриллиант, который ей подарили

На утро супруг "исправился" с размером подарка.

Автор: Шапарь Анастасия
Седокова пожаловалась на маленький бриллиант, который ей подарили
Анна Седокова пожаловалась на подарок от мужа.
instagram annasedokova

Певица Анна Седокова пожаловалась, что ей подарили маленький бриллиант. Артистка подала этот прискорбный момент через иронию, а также потом показала, что подарок ее уже "исправлен". Скорее всего Седокова намекает на подарок супруга Яниса Тимму, который ее не устроил. Об этом она сообщила в сториз Инстаграма.

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Анна Седокова готовит свое повер-комьюнити девушек, которые всего достигают и купаются в люксе. Между своими дорогими хотелками и рекламой курса певица опубликовала сториз, на котором запечатлено розовое небо и ироничная подпись: "Хуже, чем маленький член, только маленькие бриллианты. Малюсенькие такие...". 

Анна иронично сравнила мужской половой орган и бриллианты.
Анна иронично сравнила мужской половой орган и бриллианты.
instagram annasedokova

Сегодня утром Седокова показала кольцо из белого золота с огромным бриллиантом, которым, похоже, "исправился" супруг. 

""Лечь пораньше" все-таки работает. Извините за такие новости с утра," - подписала артистка завидное фото дорогого украшения.

Звезда показала "исправленный" подарок.
Звезда показала "исправленный" подарок.
instagram annasedokova

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Сейчас Анна вернулась с отдыха в Майями в Москву, что подтверждают ее последующие сториз в шубе.

Ранее мы писали, что Седокова показывала свой роскошный дом в США, где они проводили райские каникулы с Янисом и сыном Гектором.

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