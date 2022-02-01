Седокова пожаловалась на маленький бриллиант, который ей подарили

На утро супруг "исправился" с размером подарка.

Автор: Шапарь Анастасия

Певица Анна Седокова пожаловалась, что ей подарили маленький бриллиант. Артистка подала этот прискорбный момент через иронию, а также потом показала, что подарок ее уже "исправлен". Скорее всего Седокова намекает на подарок супруга Яниса Тимму, который ее не устроил. Об этом она сообщила в сториз Инстаграма.

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Анна Седокова готовит свое повер-комьюнити девушек, которые всего достигают и купаются в люксе. Между своими дорогими хотелками и рекламой курса певица опубликовала сториз, на котором запечатлено розовое небо и ироничная подпись: "Хуже, чем маленький член, только маленькие бриллианты. Малюсенькие такие...".

Анна иронично сравнила мужской половой орган и бриллианты. instagram annasedokova

Сегодня утром Седокова показала кольцо из белого золота с огромным бриллиантом, которым, похоже, "исправился" супруг.

""Лечь пораньше" все-таки работает. Извините за такие новости с утра," - подписала артистка завидное фото дорогого украшения.

Звезда показала "исправленный" подарок. instagram annasedokova

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Сейчас Анна вернулась с отдыха в Майями в Москву, что подтверждают ее последующие сториз в шубе.

Ранее мы писали, что Седокова показывала свой роскошный дом в США, где они проводили райские каникулы с Янисом и сыном Гектором.