Огневич жестко раскритиковала аэропорт в Ивано-Франковске

Злата Огневич, недавно отдыхавшая в Занзибаре, сменила теплую страну на зимнюю сказку в Украине.

Злата Огневич отправилась в Буковель. Однако уже на выходе с самолета была разочарована состоянием аэропорта в Ивано-Франковске, который стал транзитной точкой в туристическом маршруте певицы. О своем новом путешествии исполнительница рассказала в Инстаграме.

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Приключение началось еще перед вылетом на запад Украины. В аэропорт "Киев" артистка прибыла за минуту до окончания регистрации. Такое, отметила Злата, с ней случилось впервые.

instagram zlata.ognevich

Оказавшись в Ивано-Франковске, Огневич ужаснулась состоянием здания тамошнего аэровокзала. Изношенный терминал с синими стенами, поврежденным потолком и деревянными креслами не мог понравиться известной отдыхающей.

Злата отметила, что любит и уважает Ивано-Франковск. Однако интересуется: когда же в городе появится "человеческий аэропорт".

"Ребята, но это не должно быть так. Это ужасно!" – поделилась впечатлениями вторая "Холостячка".

instagram zlata.ognevich

instagram zlata.ognevich

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Подпорченное в аэропорту Ивано-Франковска настроение Злата Огневич возобновляла в пункте своего назначения, где также встретилась и побеседовала с Екатериной Осадчей. Кроме прогулок на свежем зимнем воздухе, дамы искупались в горячих чанах под открытым небом.

instagram zlata.ognevich

instagram zlata.ognevich

instagram zlata.ognevich

Напомним о том, что ведущая Рамина Эсхакзай осталась крайне недовольна условиями проживания в харьковском отеле. Ей там довелось пересечься с насекомыми.