"Как такое возможно": Монатик показал стойку на голове в бассейне

Дмитрий поздравил поклонников с Китайским Новым годом необычным фото, где показал свои акробатические умения.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский исполнитель Дмитрий Монатик обратился к фанатам с поздравлениями с Китайским Новым годом, который жители Поднебесной отмечают 1 февраля. Музыкант сделал это в нестандартной форме - показал стойку на голове в бассейне, который наполнен водой. Поклонники в шоке - как так у него получилось.

Читай также: Монатик с женой засветили парные тату на Мальдивах

Дмитрий поделился серией снимков, где показал свою идеальную стойку на голове из йоги. Причем, он не просто может держаться за скользкий пол бассейна руками, но и опираться только головой и еще размахивать ногами. Сейчас артист отдыхает с семьей на Мальдивах, откуда радует теплым контентом.

Дмитрий ошеломил необычной стойкой на голове в бассейне. instagram monatik_official

"Встречаем Китайский Новый год спортивно! Вот такие упражнения делай, спина будет здорова! Смотри на планету иначе," - написал под фото Монатик.

Дмитрий ошеломил необычной стойкой на голове в бассейне. instagram monatik_official

Читай также: Монатик представил новогодний клип, в котором снялась его жена

Стоит отметить, что поклонники шокированы умением балансироваться от исполнителя: "Как такое возможно", "Падаю, даже не деля так", "Гравитация? Не, не слышали", "Теперь буду делать по утрам", "Бомба зарядка! 100% помогает от боли в спине", "Не, ну, стойка на голове, без рук, еще и под водой - это уровень, Дима! Ты, видно, тренируешься, чтобы не потерять форму?".

Ранее мы писали, что Анатолий Анатолич показал архивный ролик, где выступает вместе с Монатиком. Поклонники отмечают, что голос ведущего очень похож на Басту.