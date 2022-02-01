"Как такое возможно": Монатик показал стойку на голове в бассейне
Дмитрий поздравил поклонников с Китайским Новым годом необычным фото, где показал свои акробатические умения.
Дмитрий владеет развитой координацией, которую продемонстрировал в Инстаграм.
instagram monatik_official
Украинский исполнитель Дмитрий Монатик обратился к фанатам с поздравлениями с Китайским Новым годом, который жители Поднебесной отмечают 1 февраля. Музыкант сделал это в нестандартной форме - показал стойку на голове в бассейне, который наполнен водой. Поклонники в шоке - как так у него получилось.
Читай также: Монатик с женой засветили парные тату на МальдивахДмитрий поделился серией снимков, где показал свою идеальную стойку на голове из йоги. Причем, он не просто может держаться за скользкий пол бассейна руками, но и опираться только головой и еще размахивать ногами. Сейчас артист отдыхает с семьей на Мальдивах, откуда радует теплым контентом.
Дмитрий ошеломил необычной стойкой на голове в бассейне.
instagram monatik_official
"Встречаем Китайский Новый год спортивно! Вот такие упражнения делай, спина будет здорова! Смотри на планету иначе," - написал под фото Монатик.
Дмитрий ошеломил необычной стойкой на голове в бассейне.
instagram monatik_official
Читай также: Монатик представил новогодний клип, в котором снялась его женаСтоит отметить, что поклонники шокированы умением балансироваться от исполнителя: "Как такое возможно", "Падаю, даже не деля так", "Гравитация? Не, не слышали", "Теперь буду делать по утрам", "Бомба зарядка! 100% помогает от боли в спине", "Не, ну, стойка на голове, без рук, еще и под водой - это уровень, Дима! Ты, видно, тренируешься, чтобы не потерять форму?".
Ранее мы писали, что Анатолий Анатолич показал архивный ролик, где выступает вместе с Монатиком. Поклонники отмечают, что голос ведущего очень похож на Басту.