День святого Валентина в Киеве – ТОП-10 лучших мест для свиданий

День всех влюбленных, 14 февраля, хочется провести незабываемо и романтично. Редакция Afisha.bigmir.net подготовила материал о лучших локациях города.

Валентинов день, конечно же, не означает, что надобно проявлять нежные чувства лишь раз в году. Однако это приятный праздник, который влюбленные могут провести еще более ярко, чем свои более тривиальные амурные дни. В чем же кроется необычность? В познании новых мест, куда ранее не ходили; блюд, которые не пробовали; спектаклей или фильмов, которые не смотрели. Ведь из маленьких приятностей и соткана большая любовь. Тут и сейчас. О таких местах и впечатлениях сегодня и поговорим.

CHINA MA (ЧАЙНА МА)

Кто из влюбленных еще каким-то образом не познакомился с китайской кухней, стоит заглянуть в это заведение. Да и уже приобщенным к яствам Поднебесной наверняка будет интересно тут полакомиться.

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В китайских ресторанчиках часто используется карусель с блюдами. В стол, за которым сидят едоки, вмонтирована подвижная круглая платформа. Поэтому никого не нужно просить передать соль или салат. Крутите себе – и в тарелку. А потом – и в инстаграм-карусель. Но лучше смартфоны и планшеты отложить на потом, а во время приема пищи насладиться атмосферой заведения.

Позиционируется эта питательная точка как димсамная. Ну есть же вареничная, чебуречная, пирожковая. А это – димсамная. Димсам – одно из множества традиционных китайских блюд, которе, кстати, очень даже перекликается с Днем святого валентина. Ведь в переводе означает "сердечно тронуть", "заказать для сердца". Представляет собой легкие блюда, которые в китайской традиции чаепития подают к столу вместе с чашкой китайского чая пуэр. Часто димсамы внешне напоминают те же вареники или манты.

Адрес:

улица Георгия Кирпы, 5-Б

График работы:

ежедневно с 11:00 до 23:00

Почем:

димсамы по 153-403 грн

Даша Астафьева в Osocor Restaurant

Кто, как не Дарья Астафьева знает, что такое красота и любовь. Фаворитка Хью Хефнера, звезда журналов для мужчин, модель искусительного характера. Она подарит влюбленным и ищущим любви, как обещается, незабываемое шоу. Также ожидаются диджей-сеты.

Адрес:

ул. Виноградная, 2

Когда:

14 февраля, 20:00

Почем:

3500 грн

Самый романтичний стендап на Сцене 6

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Любовь – чувство, вызывающее как слезы, так и улыбки. Время от времени – гомерический смех. Шутки – то, что девушкам часто нравится в парнях. Если мы вас еще не убедили, можно проверить эти утверждения на практике. В компании профессиональных юмористов Свята Загайкевича, Сергея Липко, Насти Дерской, Антона Тимошенко и Юрия Коломийца.

kiev.karabas.com

Адрес:

ул. Васильковская, 1

Когда:

14 февраля, 19:30

Почем:

300-500 грн

Музыка сердец – Киевский национальный академический театр оперетты

В праздничной шоу-программе ко Дню святого Валентина столичная оперетта разделится на лагерь мужчин и женщин, чтобы посоревноваться за первенство, определить кто смелее, сообразительнее, талантливее, умнее, кто лучше поет, танцует, шутит, в конце концов – кто лучший. И все ради того, чтобы снова убедиться: мы стоим друг друга! Чтобы доказать, что влюбленные сердца бьются в унисон под свойственную только им пьянящую мелодию любви.

Авторы программы приглашают погрузиться во всепоглощающую и всеобъемлющую атмосферу праздника, полную страстей, интриг, курьезов, невероятных приключений и ярких впечатлений. Наряду с праздничной программой концерта гостей ждут викторины, розыгрыши, подарки и сюрпризы.

operetta.com.ua

Адрес:

ул. Большая Васильковскяа, 53/3

Когда:

13-14 февраля, 19:00

Почем:

60-700 грн

Ночь в Замке Барона

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Киев – город множества романтических мест. Какие места к таким принадлежат... Уютные улочки, галерка кинотеатров, лавочки в парках и, безусловно, за́мки. Услышав слово "за́мок", сразу представляется средневековье, рыцарь и его дама сердца. Пары, которым близки эти темы, а также история и архитектура украинской столицы, могут провести День святого Валентина (или его часть) на увлекательной экскурсии.

Группа войдет во дворик особняка через ворота, которые охраняют химеры. Поднимется по лестнице удивительной красоты так же, как это делали жители особняка в конце 19 века. Рассмотрит изюминки интерьера этого мистического замка. Узнает, к кому приходит призрак Белой женщины, и каковы были ее пророчества. Разгадает тайну названия замка и услышит, кем был архитектор этого дома – одиноким рыцарем или Синей бородой.

instagram biletskyi_y

Адрес:

встреча у памятника Ярославу Мудрому (Золотоворотский сквер, близ станции метро "Золотые Ворота")

Когда:

14 февраля, 19:00

Почем:

300 грн

Комедия о нежном сердце в Театре на Михайловской (Верхняя сцена)

Любовь – чувство, которое, безусловно, чаще всего упоминается в искусстве. Высоком и массовом, древнем и современном. Упоминалось и будет упоминаться. Но как интересно наблюдать за любовью в действии. Не записанной в книге или на диске, а почти осязаемой. Чтобы насладиться такой любовью, нужно идти в театр.

Вас ждет настоящий классический водевиль о трудностях любви. О том, насколько сердце легко влюбляется и как нелегко потом живет с этим. Обещаны песни, пляски, веселые шутки, забавные ситуации и атмосфера старинного Львова в театре в центре Киева.

kiev.karabas.com

Адрес:

ул. Михайловская, 24ж

Когда:

14 февраля, 19:00

Почем:

400 грн

LAUD – романтическая программа в Caribbean Club

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Девушки и женщины по каким-то причинам не желающие вести своих возлюбленных на вышеупомянутое шоу Даши Астафьевой, могут сходить со своими спутниками на концерт Владислава Каращука, известного под сценическим псевдонимом LAUD. Артист представит в Киеве свои одноименный в реверсном понимании альбом "DUAL". На вечере обещаны как новые, так и известные фанам брутального романтика композиции.

kiev.karabas.com

Адрес:

ул. С. Петлюры, 4

Когда:

14 февраля, 19:00

Почем:

1190-1690 грн

Ночь эротической поэзии Территория женщины в Docker-G pub

От искусств архитектурного и театрального – к поэтическому. Конечно, стихи на День святого Валентина не о природе или гражданской позиции будут, а о любви.

Все мужчины любят подглядывать за женщинами… пока не почувствуют, что на самом деле это женщины подглядывают за ними.

"Территория женщины" – музыкальное представление с использованием средств массового впечатления. Таких, как эротическая поэзия, живая музыка и зажигательный характер украинских женщин. Разве может быть что-нибудь лучшее в День влюбленных? Вместе с героями вы будете путешествовать по уголкам женских желаний и мужских фантазий и, уверяю организаторы мероприятия, узнаете много нового о себе самих.

В ролях: Братья Капрановы, Элиза Красниченко, Анастасия Гергель

В спектакле использованы стихотворения Кели Ликеренко, Сергея Татчина, Светланы Дидух-Романенко, Божены Бажаной, Юлии Шешуряк, Михаила Карпового, Юрия Позаяка, Александра Смыка, Дмитрия Лазуткина, Юрия Луканова, Братьев Капрановых

Музыка Братьев Капрановых, Kozak system, импровиизации на темы Дж. Гершвина, Дж. Керна

kiev.karabas.com

Адрес:

ул. Игоревская, 13/5

Когда:

14 февраля, 20:00

Почем:

175-250 грн

Спектакль Только твоя с Алексеем Вертинским

Дополнительное театральное времяпровождение готовится актерами Алексеем Вертинским, Екатериной Кистень, Сергеем Кияшко и Даниилом Маржецом.

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Разговор о любви. В центре повествования – женщина, которая подготовила романтический ужин и ждет гостя. И одновременно вспоминает ярчайшие жизненные эпизоды.

На ее жизненном пути было трое мужчин: тот, которому она отдала свою невинность; женатик-режиссер; до скучного идеальный мужчина в летах. Где были поиски любви, а где – она самая, реальная? Вот что предстоит решить артистам вместе с публикой.

Адрес:

Центральный дом художника, ул. Сечевых Стрельцов, 1-5

Когда:

14 февраля, 19:00

Почем:

от 200 грн

Вечер оперы и балета Romeo & Juliett в ресторане Queen

Ромео и Джульетта – имена молодых людей, которые молниеносно напоминают: речь пойдет о любви. 14 февраля готовится постановка балета в камерной обстановке, в которой объединены лучшие фрагменты легендарных представлений о любви.

Семь историй о любви на одной сцене. Адажио из романтического балета "Ромео и Джульетта" по одноименной трагедии Уильяма Шекспира на музыку Прокофьева. Кармен-сюита на основе оперы Жоржа Бизе "Кармен", фрагменты из "Щелкунчика" по мотивам сказки Гофмана и балета "Свадьба Фигаро" по мотивам оперы Моцарта. История любви из бессмертного балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского, которому более 130 лет. Адажио "Диана и Актеон" из балета "Эсмеральда" на музыку Цезаря Пуни. Еще зрители увидят фрагмент из "Шахерезады", вдохновленного неисчерпаемой культурой Востока балета на основе сказки из "1000 и 1 ночи".

concert.ua

Адрес:

Набережне шосе, 25

Когда:

14 февраля, 20:00

Почем:

от 1000 грн

Ранее мы писали о возникновении Дня святого Валентина. Бытует несколько версия появления праздника. С ним связанны разные приятные традиции.